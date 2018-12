Mafra-Leixões, 1-0: Golo de Ruca nos descontos vale triunfo

O Mafra venceu este sábado o Leixões por 1-0, na 12.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo em que dominou, principalmente, na segunda parte e foi premiado com um golo marcado em cima do apito final.Ruca, aos 90 minutos, fez o único golo do encontro e devolveu a equipa do Mafra aos triunfos, depois da pesada derrota por 6-1 sofrida da jornada anterior, frente ao Sporting de Braga B, enquanto o Leixões avolumou a segunda derrota consecutiva e a quinta no campeonato.A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio entre os dois emblemas, que dividiram a posse de bola e criaram uma ocasião de golo cada logo nos primeiros minutos.Aos nove minutos, o Mafra esteve perto de inaugurar o marcador por Bruno. Um ressalto na marcação de um canto pôs a bola nos pés do avançado, mas o remate encontrou a 'mancha' de Luís Ribeiro, que manteve o resultado a zeros.O Leixões não demorou a responder, poucos minutos depois, numa jogada de combinação pelo flanco direito, em que criou espaço para o remate do capitão Luís Silva, já dentro da área mafrense, com a bola a sair bem colocada, mas o guarda-redes Godinho, atento, segurou o empate.No recomeço do encontro, Godinho manteve o registo imaculado e, logo aos 47 minutos, voltou a evitar o primeiro golo do Leixões, defendendo com uma palmada o remate de Kukula.Foi o último sinal de perigo da equipa de Matosinhos, pois a partir daí foi o Mafra a tomar conta do jogo. Com mais posse de bola e quase sempre a jogar no meio campo do Leixões, a equipa da casa foi crescendo no jogo e criou os melhores lances de golo já perto do final.Aos 88 minutos, Flávio, que tinha entrado para reforçar o ataque na reta final do encontro, efetuou um remate colocado de fora da área para oferecer a defesa da tarde a Luís Ribeiro, que, com um voo espetacular, evitou o 1-0.Contudo, a vitória do Mafra acabaria mesmo por surgir, já dentro do minuto 90, com Ruca a aparecer de forma oportuna ao segundo poste, após cruzamento da esquerda, e a desfeitear o desamparado Luís Ribeiro.Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.Mafra - Leixões, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Ruca, 90 minutos.Equipas:- Mafra: Godinho, Ventosa (Rúben Fritas, 82), Gui, Juary, Gui Ferreira, Pedro Ferreira, Cuca, Zé Tiago (Mauro Antunes, 88), Bruno (Flávio, 77), Harramiz e Ruca.(Suplentes: Janota, Rui Pereira, Flávio, Mauro Antunes, Rúben Freitas, Miguel Lourenço e Vinicius Tanque).Treinador: Filipe Martins.- Leixões: Luís Ribeiro, Jorge Silva, Matheus Costa, Pedro Monteiro (Bura, 46), Stéphane (Poloni, 46), Ofori, Ceitil, Luís Silva, Bernardo, Kukula e Roniel (Erivaldo, 73).(Suplentes: Fábio Matos, Burra, Oudrhiri, Breitner, Erivaldo, Poloni e Evandro).Treinador: Filipe Gouveia.Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Gui (32), Stéphane (43), Ofori (72) e Ruca (90).Assistência: cerca de 400 espetadores.