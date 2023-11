Mafra-Länk Vilaverdense, 1-0: golo de Gui Ferreira garante triunfo

O Mafra venceu este sábado na receção ao Länk Vilaverdense, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da 2.ª Liga disputado no Municipal de Mafra.

O único golo do encontro surgiu na sequência de um penálti, convertida por Gui Ferreira (11), mas apenas na recarga.

Com este triunfo, o Mafra sobe ao quinto posto, com 17 pontos, e põe fim à pior sequência da época, com duas derrotas e um empate. Já o Länk Vilaverdense, com apenas quatro pontos, ocupa o 18.º e último lugar da classificação.

A jogar em casa, o Mafra tem quase sempre entradas determinadas nas partidas e esta não foi exceção, com Gui Ferreira, logo aos três minutos, a rematar com perigo à baliza de Rogério e, aos nove, o capitão do Mafra esteve novamente em destaque, com um cruzamento para a área a que Diogo respondeu de cabeça, fazendo a bola embater no poste.

Aos primeiros avisos do Mafra seguiu-se o golo, na conversão de uma grande penalidade. Diogo foi derrubado na área do Länk e Gui Ferreira assumiu a responsabilidade de colocar o Mafra em vantagem. Num primeiro momento, Rogério deteve o remate do lateral, mas Gui foi lesto e, na recarga, confirmou o 1-0 para a equipa orientada por Silas.

Sempre mais dominador, o Mafra voltou a criar perigo ao minuto 28, por Chris, num remate forte que saiu por cima da trave.

Na entrada para o segundo tempo, o Mafra podia ter ampliado a vantagem, mas Diogo desperdiçou no cara a cara com Rogério. Lucas, com um passe na diagonal, deixou o avançado de frente para o golo, mas Rogério salvou o Länk com uma excelente defesa.

Sem nada a perder, o Länk Vilaverdense lançou-se na busca do empate e as duas melhores ocasiões para o conseguir pertenceram a Harramiz: na primeira, à entrada para os 15 minutos finais, o avançado quase aproveitava uma distração de André Paulo e, aos 87 minutos, na última oportunidade da equipa orientada por Sérgio Machado, o avançado de São Tomé e Príncipe rematou e fez a bola rasar o poste do Mafra.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Länk Vilaverdense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Gui Ferreira, 11 minutos.

Equipas:

- Mafra: André Paulo, Gui Ferreira, Ousmane Diao, Pedro Barcelos, Bak, Pedro Bravo, Chriso (Lopes, 65), Mesaque Djú (Gabi, 85), Lucas Gabriel (Moreno, 77), Nibe e Diogo.

(Suplentes: Tomás Carvalho, Moreno, Lopes, Gabi, Maddi, Musbaudeen, Gonçalo Barros, Rodri e Rodrigo Mendes).

Treinador: Jorge Silas.

- Länk Vilaverdense: Rogério, Viegas, Gustavo França, Batista (Bakary Konaté, 58), Armando, Momo Sacko (Lénio, 46), Ericsson (Bruno Silva, 81), Caiado (Gonçalo Teixeira, 58), Jair Semedo, André Soares (Boubacar, 58) e Harramiz.

(Suplentes: Ivo, Rohun, Bakary Konaté, Gonçalo Teixeira, Simon, Bruno Silva, Carlos Freitas, Boubacar e Lénio).

Treinador: Sérgio Machado.





Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mesaque Djú (05), Chriso (22), Harramiz (59), Ericsson (76) e Nibe (90+2).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.