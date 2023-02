Mafra-Nacional, 3-3: Chuva de golos com empate na estreia de Rui Borges

Mafra e Nacional empataram esta segunda-feira (3-3), em jogo da 20.ª jornada da Liga Sabseg, que marcou a estreia de Rui Borges no comando técnico dos mafrenses.



O Nacional foi a primeira equipa a adiantar-se, por Zé Manuel (12), o Mafra respondeu por Pedro Lucas (18), mas Pipe Gomez (28) deu vantagem aos insulares antes do intervalo. No segundo tempo, Luís Esteves (53) fez o 3-1 para o Nacional, mas Pité (57) e novamente Pedro Lucas (78) salvaram um ponto para o Mafra e fizeram o 3-3 final.

Com este empate, Mafra e Nacional mantêm-se colados na classificação, com 21 pontos, nos 14.º e 15.º lugares do campeonato, respetivamente. O resultado mantém o Mafra sem ganhar, depois de dois desaires consecutivos que ditaram a saída de Ricardo Sousa e entrada de Rui Borges para o comando técnico dos saloios. Já o Nacional interrompeu uma semana positiva, depois de ter vencido na última jornada e de a meio da semana se ter apurado para as meias-finais da Taça de Portugal.

Na luta pela fuga ao fundo da tabela, o Nacional começou melhor e depois de uma primeira ameaça adiantou-se mesmo no marcador logo aos 12 minutos. Na marcação de um canto, Luís Esteves encontrou Zé Manuel no 'miolo' da área e o avançado, à 'boca' da baliza, encostou para o primeiro golo em Mafra e o seu quarto no campeonato.

O Mafra não demorou a responder e, aos 18, empatou graças a um 'brinde' de Encarnação, guarda-redes dos insulares. Gui Ferreira cobrou um livre, o guardião defendeu para a frente e Pedro Lucas agradeceu e fez o empate a uma bola.

A resposta pronta do Mafra não disfarçava a fragilidade defensiva e, aos 28 minutos, o Nacional regressou à liderança no marcador. Gustavo Silva ganhou ao seu opositor no flanco direito, com todo tempo e espaço concedido, viu Pipe Gomez desmarcar-se entre os centrais e o colombiano apareceu a faturar o segundo para a equipa madeirense.

Antes do intervalo, Encarnação redimiu-se da fífia no primeiro golo do Mafra e, com um voo espetacular, impediu novo empate, depois de um remate de Loide Augusto de fora da área.

Tal como no primeiro tempo, as duas equipas regressaram ao relvado de olhos postos na baliza adversária e o Nacional foi o primeiro a fazer estragos, com Luís Esteves, com mestria, a fazer o 3-1 de livre direto, decorridos 53 minutos.

O Mafra voltou a correr atrás de um prejuízo de dois golos, mas demorou pouco a encurtar novamente a diferença. Loide Augusto ganhou espaço no flanco esquerdo, cruzou com peso e medida para o centro da área madeirense e desta feita foram os centrais visitantes a facilitar, com Pité a ganhar nas alturas e a cabecear sem oposição para o 3-2, recolocando os 'saloios' na discussão do resultado.

Em semana de mudanças em Mafra, a calma e tranquilidade que faltou à equipa foi compensada pela raça dos jogadores, que nunca desistiram do jogo. O prémio chegou aos 78 minutos, com Pedro Lucas a 'bisar' ao aproveitar uma bola que apareceu a 'pingar' na área insular depois de um livre marcado por Gui Ferreira.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Nacional, 3-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Zé Manuel, 12 minutos.

1-1, Pedro Lucas, 18.

1-2, Pipe Gomez, 28.

1-3, Luís Esteves, 53.

2-3, Pité, 57.

3-3, Pedro Lucas, 78.

Equipas:

- Mafra: Renan, Diga (Guilherme, 86), Diao, Pedro Pacheco, Gui Ferreira, Pité (Vítor Gabriel, 79), Leandrinho, Leonardo (Chriso, 86), Loide Augusto, Pedro Lucas e Fati.

(Suplentes: Samu, Rodrigo Gui, Chriso, João Goulart, Guilherme, Lopes, Lucas Gabriel, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Rui Borges.

- Nacional: Encarnação, Gustavo Silva, Rafael Vieira, Clayton, André Sousa, Carlos Daniel, Ismael, Luís Esteves (Jota, 85), Zé Manuel (Macedo, 73), Dudu (Bruno Gomes, 83) e Pipe Gomez (Witi, 62).

(Suplentes: Vinicius Machado, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Witi, Lucas Almeida, Jota, Sérgio Marakis e Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pité (47), Luís Esteves (74), Carlos Daniel (80), Pedro Pacheco (80) e Leonardo (81).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.