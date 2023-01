Mafra-Oliveirense, 2-3: Reforço Carter decide encontro aos 90 minutos

A Oliveirense venceu este domingo em casa do Mafra, por 3-2, em encontro da 18.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo emocionante e decidido nos minutos finais.



Com este triunfo, a Oliveirense soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos no campeonato, faz 24 pontos e ocupa o meio da tabela. Já o Mafra volta aos desaires, depois do triunfo na última ronda, soma 20 pontos e está perto dos lugares de despromoção à Liga 3.

A Oliveirense mostrou bem cedo no jogo que tinha vindo a Mafra para conquistar os três pontos e, logo aos três minutos, Michel testou os reflexos de Renan pela primeira vez, na sequência de um lance em que a defesa do Mafra se atrapalhou e só uma defesa de recurso do guardião brasileiro impediu o compatriota de festejar.

O golo chegou depois da meia hora e na sequência de um pontapé de canto de Serginho. A bola foi batida para a pequena área e o central Iago Reis subiu mais alto do que os defesas do Mafra e bateu Renan pela primeira vez.

A Oliveirense dobrou a vantagem aos 35 minutos, após mais uma perda de bola do meio campo 'saloio'. Jaiminho conduziu o lance pelo flanco direito, temporizou e, na altura exata, assistiu Michel, que, completamente solto, só teve de escolher o lado para bater Renan e 'selar' o 2-0 para a equipa de Oliveira de Azeméis.

O intervalo fez bem ao Mafra que, em desvantagem, foi 'obrigado' a entrar na segunda parte mais entrosado. A equipa de Ricardo Sousa tomou conta da iniciativa de jogo e a Oliveirense contentou-se em gerir a vantagem, com os mafrenses pouco eficazes na busca da baliza de Ricardo Ribeiro. O guarda-redes dos oliveirenses teve uma primeira intervenção vistosa já dentro do minuto 70, num remate do meio da rua de Lucas Gabriel. O Mafra crescia no jogo e, aos 83, Pedro Lucas quebrou a resistência dos visitantes e marcou o primeiro do Mafra. Gui Ferreira soltou-se no corredor direito, cruzou sem oposição para o centro da área e Pedro Lucas 'fuzilou' de cabeça.

Era o estímulo que o Mafra precisava para a reta final do encontro e, aos 88, Pité pôs o estádio de pé com um remate no bico da área que entrou ao ângulo da baliza da Oliveirense, fazendo o empate a dois golos.

Com dois golos de rajada, adivinhava-se um final de encontro difícil para a equipa da Oliveirense, mas uma desatenção tremenda da defesa do Mafra, na sequência de um canto, deixou Pimenta sozinho no corredor direito, o lateral cruzou e Carter, acabado de entrar, adiantou-se a Renan e fez o 3-2 final para os visitantes.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Oliveirense, 2-3.

Marcadores:

0-1, Iago Reis, 32 minutos.

0-2, Michel, 35.

1-2, Pedro Lucas, 83.

2-2, Pité, 88.

2-3, Carter, 90.

Equipas:

- Mafra: Renan, Diao, João Goulart (Diogo, 46), Pedro Barcelos, Lucas (Lucas Gabriel, 70), Chriso (Vítor Gabriel, 61), Leandrinho, Leonardo (Pedro Lucas, 46), Gui Ferreira, Loide Augusto e Fati (Pité, 60).

(Suplentes: Samu, Pedro Pacheco, Pedro Lucas, Diogo, Pité, Guilherme, Lucas Gabriel, Vítor Gabriel e Miguel Sousa).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Pimenta, Iago Reis, Rodrigo Borges, Kazu (Gadelho, 75), Serginho (Nuno Valente, 75), Ibrahima, Zé Leite (Jonata Bastos, 59), Duarte (Filipe Alves, 60), Jaiminho (Carter, 82) e Michel.

(Suplentes: Nuno Silva, Filipe Alves, Graça, Carter, Gadelho, Obi, Pedro Marques, Nuno Valente e Jonata Bastos).

Treinador: Gonçalo Pereira.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Gabriel (79), Carter (85) e Pité (90+2).

Assistência: Cerca de 400 espetadores