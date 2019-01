Mafra-P. Ferreira, 1-1: Empate impede liderança isolada dos pacenses

Mafra e Paços de Ferreira empataram este domingo 1-1, na 15.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo bem disputado e marcado por uma arbitragem difícil de Hélder Malheiro, que mostrou 10 cartões amarelos e um vermelho.Marco Baixinho, de penálti, adiantou o Paços de Ferreira, aos 45+1 minutos, mas o líder do escalão secundário, em igualdade pontual com o Famalicão, ambos com 34, permitiu que o Mafra restabelecesse o empate, já no segundo tempo, aos 56 minutos, por Harramiz.Com este resultado, o Mafra manteve o quinto lugar na classificação, com 25 pontos, enquanto o Paços de Ferreira desaproveitou o empate 0-0 concedido de manhã pelo Famalicão na receção ao Varzim, apesar de os pacenses terem menos um jogo realizado.O primeiro sinal de perigo surgiu por parte do Paços de Ferreira, num remate frouxo de Tanque, que Godinho deteve com facilidade. O Mafra respondeu com um remate de Ventosa para defesa atenta de Ricardo Ribeiro e pouco depois o foco de interesse passou para o banco dos pacenses: Vítor Oliveira reclamou de uma falta assinalada pelo árbitro Hélder Malheiro e acabou expulso, ao minuto 21.Com o jogo sempre muito repartido a meio campo, os lances mais vistosos surgiram quase sempre de bolas paradas e foi assim que o Paços de Ferreira chegou à vantagem, num penálti convertido por Marco Baixinho já para lá do minuto 45. Pedro Ferreira derrubou Wagner no limite da área e o antigo jogador do Mafra adiantou os castores no marcador.O Paços entrou dominador no segundo tempo, com mais bola e a jogar no meio campo do Mafra, mas, no primeiro lance que teve no segundo tempo, a equipa da casa alcançou o empate: Pedro Ferreira cruzou na esquerda, Ricardo Ribeiro evitou o cabeceamento de Harramiz com uma palmada, mas a bola acabou por bater nas costas do avançado e encaminhar-se para a baliza.Aos 64 minutos, isolado por Bruno, Harramiz desperdiçou o 2-1 e a possibilidade de bisar no encontro. O avançado optou pelo remate em 'trivela' na hora de alvejar a baliza e a bola passou rente ao poste.Respondeu o Paços num livre de Bruno Teles, que levou a bola a entrar mesmo na baliza do Mafra, mas a equipa de arbitragem invalidou o lance por falta.O Mafra 'cresceu' no encontro com o desenrolar da segunda parte e Bruno e Harramiz estiveram perto de desfazer o empate, em lances em que os mafrenses ficaram a reclamar grandes penalidades.Num desses lances, Zé Tiago acabou expulso por protestos, deixou o Mafra a jogar com menos um, e quebrou-se também o ímpeto da equipa da zona Oeste, que ainda assim conseguiu impedir o assédio do Paços de Ferreira à baliza de Godinho até final, segurando o empate a uma bola.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Marco Baixinho, 45+1 minutos (grande penalidade).1-1, Harramiz, 56.Godinho, Ventosa, Gui, Juary, Ruca, Cuca, Pedro Ferreira (Rúben Freitas, 88), Rui Pereira, Bruno (Alisson, 79), Harramiz (Flávio, 83) e Zé Tiago.(Suplentes: Janota, Flávio, Gui Ferreira, Mauro Antunes, Alisson, Rúben Freitas e Miguel Lourenço).Treinador: Filipe Martins.Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, Marco Baixinho, Junior Pius, Bruno Teles, Diaby, Luiz Carlos, Christian (Pedrinho, 75), Wagner (Osei Barnes, 75), Tanque e Fatai (Elves Balde, 77).(Suplentes: Carlos, Pedrinho, Marcos Valente, Osei Barnes, Vasco, Elves Baldé e Paul Ayongo).Treinador: Vítor Oliveira.: Hélder Malheiro (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Gui (12), Tanque (21), Christian (33), Diaby (41), Bruno Santos (48), Zé Tiago (51 e 69), Luís Carlos (55), Fatai (59), Rui Pereira (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Zé Tiago (69).: cerca de 1.200 espectadores.