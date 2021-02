Mafra-Penafiel, 1-0: Ponto final na 'série negra' de 12 jogos sem ganhar

O Mafra venceu este domingo o Penafiel, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga SABSEG, colocando um ponto final numa série de 12 jogos consecutivos sem vencer na competição.

O único golo do Mafra surgiu ao minuto 17, com Carlos Daniel a aproveitar uma dádiva da defesa do Penafiel e a fazer um golo fácil.

Com esta vitória, o Mafra regressa aos triunfos e coloca fim a um jejum que durava desde novembro, somando agora 30 pontos, no sétimo lugar da classificação. Já o Penafiel, que já há seis jogos que não vence, soma 26 pontos, mas tem menos três jogos realizados, depois de a equipa ter estado um mês sem competir devido a um surto de covid-19.

A primeira oportunidade de perigo no encontro surgiu junto da baliza do Penafiel, com Camará a aparecer isolado frente a Emanuel Novo. João Miguel, com um passe em profundidade, fez a bola sobrevoar todo o meio campo duriense, o avançado dominou, ganhou o duelo com Denis, mas o guarda redes do Penafiel levou a melhor e impediu o Mafra de chegar à vantagem.

Contudo, o lance deixou a nu as debilidades da defesa visitante, e nos minutos seguintes o Mafra soube explorá-las, com Carlos Daniel a colocar os saloios na frente do marcador, à passagem do minuto 17.

Com o Mafra a pressionar na frente, Emanuel Novo intranquilizou-se com a bola nos pés, entregou de forma precipitada e Carlos Daniel agradeceu o 'presente', atirando com calma para o fundo da baliza penafidelense.

O Mafra dominou por completo o primeiro tempo e por mais de uma vez podia ter ampliado a vantagem antes de recolher aos balneários. Aos 29, Camará assistiu Edi Semedo com um passe de trivela, mas Emanuel Novo, quase no papel de líbero, voltou a ganhar um duelo aos avançados do Mafra. Pouco depois foi Andrézinho, após excelente jogada individual, a enviar a bola à trave da baliza do Penafiel, depois de ainda sofrer um desvio num defesa.

Na entrada para o segundo tempo, o Penafiel mudou o seu posicionamento e passou a dividir melhor a iniciativa de jogo com o Mafra.

O maior domínio dos durienses, com Bruno César a pegar na batuta na equipa de Pedro Ribeiro, acentuou-se na meia hora final, sobretudo após a expulsão de Bruno Silva, do Mafra, mas sempre sem sufocar a equipa do Oeste.

A formação orientada por Filipe Cândido sofreu muito até final, Carlos Henriques evitou o empate num pontapé de canto em que o Penafiel teve a sua melhor oportunidade de empatar, mas os três pontos acabaram mesmo por ficar em Mafra, com os 'saloios' a festejarem efusivamente uma vitória que fugia desde a nona jornada.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Penafiel, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Carlos Daniel, 17 minutos.

Equipas:

Mafra: Carlos Henriques, Nuno Campos, João Cunha, Pedro Barcelos, Bruno Silva, Cuca, João Miguel, Andrézinho (João Graça, 58), Carlos Daniel (Gui Ferreira, 68), Edi Semedo (Rodrigo Martins, 57) e Camará (Ismael, 76).

(Suplentes: Filipe Neves, Rodrigo Martins, Gui Ferreira, João Graça, Tomás Domingos, Moura, Ismael, Kerkez e Mesquita).

Treinador: Filipe Cândido.

Penafiel: Emanuel Novo, Gustavo Henrique, Ricardo Machado (Wagner, 66), Denis, Paulo Henrique, David Caiado (Rui Pedro, 46), Franco, Bruno César, Simão (Pedro Soares, 79), Robinho (João Amorim, 66) e Ronaldo (Leandro, 79).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Vitinha, David Santos, Leandro, Wagner, João Amorim, Pedro Prazeres, Rui Pedro e Pedro Soares).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (34 e 63), Camará (48), Edi Semedo (50), Bruno César (51) e Rodrigo Martins (90+5). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Bruno Silva (63).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.