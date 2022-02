Mafra-Penafiel, 1-1: jogo equilibrado com golos apenas na segunda parte

O anfitrião Mafra e o Penafiel empataram este sábado 1-1, na 24.ª jornada da 2.ª Liga, após 90 minutos muito disputados e em que os locais estiveram mais perto de conquistar os três pontos.

Os golos apareceram somente no segundo tempo, com Vitinho a adiantar o Penafiel (46 minutos), e o Mafra a chegar ao empate graças a um golo na própria baliza de Gonçalo Loureiro (76).

Com este desfecho, Mafra e Penafiel continuam a ocupar o oitavo e nono lugar da tabela, com 33 e 32 pontos, respetivamente. Em vésperas de um dos jogos mais importantes da época, o Mafra interrompeu uma série de duas vitórias, e o Penafiel somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

O Mafra entrou em campo com um onze refeito face ao que é habitual, certamente já com Ricardo Sousa a pensar na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que os 'saloios' vão disputar a meio da próxima semana, frente ao Tondela.

Assim, sem surpresa, com o Mafra sem rotinas, o Penafiel tomou conta do jogo, com Simãozinho em destaque na articulação do jogo ofensivo e Ronaldo a aparecer sempre oportuno nas costas da defesa da casa.

O Mafra equilibrou a partir dos 25 minutos, com Mattheus Oliveira a pegar na batuta e a ocupar de forma mais eficaz os espaços a meio-campo que o Penafiel controlava até então. O brasileiro tornou-se protagonista no jogo e, juntamente com Vítor Gabriel, foi quem mais criou perigo junto à baliza de Caio Secco.

Foi preciso o intervalo para a equipas regressarem mais interessadas em visar a baliza adversária e o Penafiel não perdeu tempo: ainda dentro do primeiro minuto do segundo tempo, depois de uma boa triangulação a meio-campo, Vitinha ganhou espaço no corredor central e disparou forte, com a bola a embater no poste e a cair para dento da baliza do Mafra.

Poucos minutos volvidos, Edi Semedo esteve perto de dobrar a vantagem da equipa de Filipe Rocha, mas Renan deteve o remate do avançado e impediu males maiores para os 'saloios'.

Os minutos seguintes foram de resposta do Mafra, que por Okitokandjo, primeiro, e Tomás Domingos, depois, ficaram a poucos centímetros de festejar o empate.

Aos 75 minutos, o Mafra chegou mesmo ao empate. No seguimento de um livre no flanco direito, Pedro Lucas foi ao 'primeiro andar' cabecear sozinho, Caio Seco, com uma grande defesa, ainda desviou para o poste, mas a bola respingou para a pequena área e Gonçalo Loureiro, pressionado por Okitokandjo, acabou por marcar na própria baliza.

Embalado pelo golo, o Mafra podia ter virado o resultado pouco depois, mas Caio Secco esteve em grande plano e deteve os remates de Vítor Gabriel e Aparício, garantindo o empate para o Penafiel.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra-Penafiel, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Vitinha, 46 minutos.

1-1, Gonçalo Loureiro, 76 (na própria baliza).

Equipas:

Mafra: Renan, Inácio Miguel, João Goulart (Pedro Lucas, 56), Bruno Silva (Tomás Domingos, 46), Vítor Gabriel, Leandrinho (Aparício, 56), Mattheus Oliveira (Lucas Marques, 56), Pedro Barcelos, Rodrigo Gui (Francis Cann, 67), Okitokandjo e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Miguel Santos, Tomás Domingos, Bura, Tormin, Gui Ferreira, Aparício, Lucas Marques, Francis Cann e Pedro Lucas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Penafiel: Caio Secco, Vitinha (Edson Farias, 90+1), Silvério, Gonçalo Loureiro, Simão, João Amorim (Lucas, 65), Capela, Feliz (Robinho, 71), Zé Valente (Vasco Braga, 46), Édi Semedo e Ronaldo (Rui Pedro, 65).

(Suplentes: Macedo, Lucas, Ruca, Bruno César, Edson Farias, Rui Pedro, Vasco Braga, Pedro Prazeres e Robinho).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: (Rui Lima, AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Valente (17), Silvério (36) e Rui Pedro (73).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.