Mafra-Rio Ave, 1-1: vilacondenses deixam fugir liderança e mafrenses garantem a permanência

Mafra e Rio Ave empataram 1-1 este domingo, em encontro da 31.ª jornada da Liga Sabseh, num jogo muito animado e cujo resultado afasta os vila-condenses da liderança do campeonato e garante ao Mafra a permanência.

O primeiro golo do jogo foi do Mafra e teve autoria de Rodrigo Martins (18'), com o empate a chegar pouco depois, por Aderllan Santos (27').

Com este empate, o Rio Ave deixa a liderança do campeonato, onde está agora instalado o Casa Pia. A equipa de Vila do Conde é agora segunda classificada, com 61 pontos, menos um do que o Casa Pia, novo líder da prova. Na terceira posição, também envolvido na luta pela subida à I Liga, está o Desportivo de Chaves. Já o Mafra, que hoje garantiu matematicamente a permanência na Liga Sabseg, ocupa a 10.ª posição, com 40 pontos.

O jogo arrancou animado em Mafra, com a equipa da casa a tomar as rédeas do jogo. Com Francis Cann e Rodrigo Martins muito móveis na frente, a equipa de Ricardo Sousa foi a primeira a criar perigo, com um remate frontal de Rodrigo Martins que Jhonatan desviou para canto.

O avançado viria a estar novamente em destaque ao minuto 18 ao inaugurar o marcador. Beneficiando de um cruzamento milimétrico de Bruno Silva, que no flanco direito usou o pé esquerdo para surpreender a defesa vila-condense, Rodrigo Martins apostou no posicionamento ao segundo poste e, nas costas dos centrais, cabeceou certeiro para o 1-0.

A precisar de ganhar para se manter na liderança da liga, o Rio Ave não tremeu e o empate chegou menos de 10 minutos depois, na sequência de um pontapé de canto batido por Gabrielzinho. O cruzamento do extremo brasileiro foi direito a Renato Pantalon, que de forma inadvertida assistiu com o peito Aderllan Santos. Sozinho, só com Renan pela frente, o central do Rio Ave empatou a partida.

Até ao final do primeiro tempo as duas equipas mantiveram o futebol de ataque: Pedro Mendes cabeceou por cima da baliza do Mafra à passagem do minuto 33 e Gui Ferreira, depois de um grande lance individual, rematou junto ao poste, mas Jhonatan enviou para canto.

Mesmo com o Rio Ave a lutar pela subida à Liga Bwin e a precisar de ganhar para não deixar fugir o Casa Pia e o Desportivo de Chaves, a segunda parte começou com o Mafra por cima no encontro.

Aos 55 minutos, a equipa de Ricardo Sousa desperdiçou a melhor ocasião do jogo até então: Mattheus Oliveira, com um passe magistral a explorar as costas da defesa do Rio Ave, isolou Rodrigo Martins, o avançado enfrentou Jhonatan, mas o guarda-redes adivinhou as intenções do avançado 'saloio' e voltou a salvar o empate para os vila-condenses.

Como era de esperar, com o aproximar dos minutos finais, o Rio Ave começou a aproximar-se com mais perigo da baliza do Mafra, apertou o cerco à baliza da equipa de Ricardo Sousa, mas mesmo assim voltaram a ser os saloios a estar mais perto do golo, com Dieguinho num remate de fora da área a obrigar Jhonatan a mais uma grande defesa.

A melhor oportunidade do Rio Ave para fazer o 2-1 surgiu do pé esquerdo de Aziz, com o ganês a rematar rente ao poste depois de assistência de João Graça, e, já em cima do minuto 90, foi Ronan a desperdiçar uma boa ocasião de golo, gorando-se a hipótese de o Rio Ave chegar aos três pontos e manter a liderança do campeonato.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Rio Ave, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Rodrigo Martins, 18 minutos.

1-1, Aderllan Santos, 27.

Equipas:

- Mafra: Renan, Inácio Miguel, João Goulart, Pedro Barcelos (Pedro Pacheco, 80), Gui Ferreira, Leandrinho (Bura, 80), Aparício (Dieguinho, 72), Mattheus Oliveira (Lucas Marques, 72), Bruno Silva, Francis Cann (Pedro Lucas, 46) e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Miguel Santos, Bura, Okitokandjo, Pedro Pacheco, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Chano, Dieguinho e Pedro Lucas).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Alhassane, 85), Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Joca (Ronan,70), Vítor Gomes (João Graça, 70), Guga, Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 70), Aziz e Pedro Mendes (Zé Manuel, 58).

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Ronan, Alhassane, Ukra, João Graça, Zé Manuel, Fábio Ronaldo e Zimbabwe).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Gomes (6), Gabrielzinho (28), Inácio Miguel (43), Pedro Barcelos (67), Renan (74), Pedro Amaral (88) e Bura (90).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.