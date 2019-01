Mafra-Sp. Covilhã, 1-2: Dois golos de Kukula valem triunfo

O Sporting da Covilhã foi este domingo a Mafra arrancar uma vitória importante nas contas para a permanência na Segunda Liga, ao vencer por 2-1, num embate a contar para a 17.ª jornada.O encontro entre o sexto e o 18.º classificado da prova proporcionou uma inusitada troca de papéis entre as duas equipas, com os serranos a demonstrarem esta tarde mais competência e maturidade, sendo a diferença no marcador sublinhada com um bis do cabo-verdiano Kukula (50' e 52'). O melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir a desvantagem já perto do fim, por Ruca (90).Com efeito, a equipa de Filipe Martins mostrou pouca inteligência ao longo do jogo e, sobretudo, faltou sempre arte e engenho para chegar à baliza do Sporting da Covilhã. Por sua vez, os serranos foram conseguindo controlar as operações sem grandes sobressaltos, numa primeira parte com poucos motivos de interesse.A emoção ficou, pois, guardada para o segundo tempo e os serranos encarregaram-se de a servir em 'dose dupla'. Aos 50, Kukula converteu com eficácia uma grande penalidade que o árbitro João Pinho vislumbrou no meio da confusão que estava na grande área mafrense. Dois minutos depois, o cabo-verdiano foi, novamente, o mais esclarecido, ao finalizar uma jogada de insistência já dentro da área.Foi um regresso terrível do intervalo para o Mafra, que ficou afetado pelos dois golpes num curto espaço de tempo. O desnorte podia mesmo ter dado azo a mais golos do Covilhã, mas aí surgiu o guardião Godinho a evitar danos maiores. Só perto do fim é que o Mafra despertou e acabou por reduzir para 2-1, com um cabeceamento de Ruca, após um pontapé de canto.Com esta vitória, o Covilhã subiu ao 16.º lugar, com 16 pontos, enquanto o Mafra mantém, por enquanto, o sexto posto, com 25 pontos, numa prova liderada pelo Paços de Ferreira, com 40 pontos em 17 jornadas.0-0.0-1, Kukula, 50' (penálti)0-2, Kukula, 52'1-2, Ruca, 90': João Godinho, Ventosa (Vinicius Tanque, 59), Gui, Juary, Ruca, Rui Pereira, Pedro Ferreira (Alisson, 58), Cuca, Bruno, Flávio e Harramiz.: Janota, Ministro, Mauro Antunes, Alisson, Rúben Freitas, Miguel Lourenço e Vinicius Tanque).: Filipe Martins.: Vítor São Bento, Tiago Moreira, Jaime (Henrique Gomes, 46), Zarabi, Gilberto, Rafael Vieira, Makouta, Kukula (Deivison, 70), Mica, Adriano e Diego Medeiros (Jean Batista, 77).Bruno Miguel, João Cunha, Henrique Gomes, Deivison, Rodrigues, Jean Batista e Bonani).: Filipe Rocha.: João Pinho (AF Aveiro).: Cartão amarelo para Harramiz (30), Makouta (35), Henrique Gomes (79), Jean Batista (85), Ruca (90+3) e Bruno (90+3).: Cerca de 900 espetadores.