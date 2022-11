Mafra-Sp. Covilhã, 3-2: triunfo caseiro em jogo com duas reviravoltas

O Mafra venceu esta sexta-feira o Sp. Covilhã, por 3-2, na 12.ª jornada da Liga Sabseg, num jogo disputado, com reviravoltas no marcador e que deixa o Sp. Covilhã cada vez mais no fundo da classificação.

O Mafra chegou à vantagem por Diogo (15'), mas o Sporting da Covilhã reagiu com golos de Adams (20') e Diogo Rodrigues (35'). Já na segunda parte, o Mafra empatou por Pedro Pacheco (48') e Diogo bisou (83') e entregou os três pontos aos saloios em vésperas de receberem o FC Porto para a Taça de Portugal.

Com este resultado na abertura da 12.ª jornada, o Mafra soma 15 pontos e ascende provisoriamente à 10.ª posição. Já o Sp. Covilhã somou o oitavo jogo consecutivo a perder e é último classificado da Liga Sabseg, com apenas cinco pontos.

O Mafra entrou por cima no jogo e nos primeiros minutos encostou o Sp. Covilhã à sua defesa. Sem conseguir soltar-se do seu meio-campo defensivo, foi sem surpresa que os serranos cederam e, aos 15 minutos, a equipa da casa chegou à vantagem, num golo de Diogo.

O avançado, que no ano passado jogou na equipa da Serra da Estrela, foi mais lesto na recarga a um remate de Gui Ferreira, depois de Fati também já o ter tentado, e adiantou a equipa saloia no marcador.

Durou pouco a vantagem da formação orientada por Ricardo Sousa, já que cinco minutos depois o Sp. Covilhã voltou a igualar o marcador. Gilberto cobrou um livre a meio do meio-campo mafrense, a bola caiu entre a defesa e o guarda-redes, e Adams aproveitou a passividade do Mafra para de cabeça fazer o 1-1.

A igualdade abalou o Mafra e os serranos aproveitaram para tomar as rédeas do jogo, com a 'cambalhota' no marcador a concretizar-se aos 35 minutos: Zé Tiago, que já vestiu de amarelo e verde, aproveitou uma perda de bola do Mafra a meio-campo, lançou o contra-ataque e Diogo Rodrigues, depois de iludir Pedro Pacheco, atirou de pé esquerdo para as redes de Renan.

Na entrada para a segunda parte, o Mafra voltou a usar a estratégia do primeiro tempo e empurrou o Sp. Covilhã para a sua defesa, com o empate a chegar logo aos três minutos do segundo tempo. Na sequência de um pontapé de canto, um defesa dos visitantes não conseguiu desviar num primeiro momento e Pedro Pacheco apareceu ao segundo poste para fazer o empate a dois golos e estrear-se a marcar no campeonato.

Começou então o duelo pela vitória e depois de minutos de muito equilíbrio foi o Mafra a superiorizar-se. Primeiro foi Gui Ferreira a estar perto dos festejos, com Vítor São Bento a defender por instinto o remate do capitão dos saloios, e depois, aos 83 minutos, Diogo bisou frente à ex-equipa e confirmou a vitória do Mafra, num lance em que Loide Augusto partiu no limite do fora de jogo e serviu numa bandeja o avançado de 22 anos.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Sp. Covilhã, 3-2.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Diogo, 15 minutos.

1-1, Adams, 20.

1-2, Diogo Rodrigues, 35.

2-2, Pedro Pacheco, 48.

3-2, Diogo, 83.

Equipas:

- Mafra: Renan, Ousmane Diomande (Bura, 55), Pedro Pacheco, João Goulart, Gui Ferreira, Leonardo (Pité, 76), Leandrinho, Lucas (Kaio César, 76), Fati (Loide Augusto, 55), Diogo e Pedro Lucas (Murilo, 65).

(Suplentes: Samu, Burra, Pedro Barcelos, Kaio César, Pité, Murilo, Diga, Edwin Vente e Loide Augusto).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Sp. Covilhã: Vítor São Bento, Tiago Lopes (Agustin Marsico, 88), Jaime, Adams (Ângelo, 68), Jorginho (Gildo, 67), Seydine N'diaye, Gilberto, Diogo Rodrigues, Zé Tiago (Beléa, 79), Kukula (Cornélio, 88) e Nuno Rodrigues.

(Suplentes: Bruno Bolas, Cornélio, Agustin Marsico, Beléa, Gildo, Fabrice Tamba e Ângelo).

Treinador: Alex Costa.

Árbitro: Claúdio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kukula (11), Tiago Lopes (28), Leonardo (28), Diogo (84), Cornélio (90), Renan (90) e Pedro Barcelos (90+2).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.