Mafra-Sporting Covilhã, 1-1: avançados faturam mas não impedem empate

Mafra e Sporting da Covilhã empataram este domingo a uma bola, em jogo da 10.ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, realizado no estádio Municipal de Mafra, e decidido com golos dos avançados das duas formações.

Num cenário de inverno, com chuva e muito vento, Okitokandjo colocou o Mafra em vantagem aos cinco minutos, fazendo o seu terceiro golo na prova. O Sporting da Covilhã respondeu por Jô, avançado dos serranos, que marcou o golo do empate aos 79 minutos e aumentou a sua contagem pessoal para cinco esta temporada.

Com este empate, Mafra e Sporting de Covilhã continuam de costas viradas para os triunfos. Com 13 pontos conquistados, o Mafra, que é nono, não triunfa desde a quarta jornada, enquanto o Sporting da Covilhã, que até já mudou de treinador, não vence desde a segunda jornada e, com 11 pontos, mantém o 14.º posto.

Depois de uma entrada a todo o gás no encontro, o Mafra chegou à vantagem aos cinco minutos. Depois de um primeiro lance de perigo que resultou num pontapé de canto, a equipa mafrense colocou-se na liderança do marcador por Okitokandjo, que apareceu a faturar em cima da linha de golo depois de um desvio ao primeiro poste de Bruno Silva.

O golo não 'arrefeceu' a boa entrada do Mafra em campo e, mesmo com o vento que se fez sentir, a equipa de Ricardo Sousa manteve a toada e controlou a primeira metade da primeira parte.

Após esse período, o Sporting da Covilhã reagiu e, aos 27 minutos, na sua primeira oportunidade no encontro, enviou a bola ao poste, com Jorge Vilela a adiantar-se aos centrais da casa após um livre de Jean Filipe.

O Mafra respondeu no minuto seguinte por Aparício, num lance em que esteve muito perto do 2-0.

O terreno começou então a dificultar a tarefa dos jogadores, em consequência de um relvado mais pesado e o intervalo chegou sem mais ocasiões.

Tal como no primeiro tempo, o Mafra voltou a surpreender o Covilhã com uma entrada forte no jogo e, aos 51 minutos, Pedro Aparício falhou escandalosamente o segundo da equipa de Ricardo Sousa.

Depois de uma jogada individual de Vítor Gabriel, que driblou três defesas serranos, Vítor Gabriel, em cima da marca de penálti, rematou forte sem oposição, mas a bola embateu com estrondo na trave da baliza de Léo Navacchio.

Embora tendo o controlo do jogo, a ausência do segundo golo enervava Ricardo Sousa no banco do Mafra e o Covilhã começou a ameaçar o empate, chegando mesmo a ver um golo anulado em cima do minutos 65.

Num filme já visto noutros jogos em Mafra, a equipa da casa falhou o golo da tranquilidade e acabou por ser o visitante a empatar. O Sporting da Covilhã tornou-se mais perigoso com o adiantar da hora e, aos 79 minutos, Jô fez mesmo o empate, depois de os serranos terem disposto de várias ocasiões de perigo.

Tal como no golo do Mafra, o Sporting da Covilhã marcou na sequência de um pontapé de canto, com Jô a surgir ao primeiro poste, mais alto do que toda a defesa 'saloia', e a atirar para o empate, fazendo o seu quinto golo esta época na II Liga.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Sporting da Covilhã, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Okitokandjo, 05 minutos.

1-1, Jô, 79 minutos.



Equipas:

- Mafra: Miguel Santos, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Bura, Gui Ferreira, Inácio Miguel, Aparício (Lucas Marques, 68), Bruno Silva (Wenderson, 77), Rodrigo Martins (Kikas, 82), Vítor Gabriel (Andrezinho, 68) e Okitokandjo (Pedro Lucas, 78).

(Suplentes: Renan, Andrezinho, Lee, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Pedro Lucas e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Filipe, André, Lucas Barros (Devid Silva, 74), Tiago Moreira, Ahmed Isaiah, Jorge Vilela, Felipe Dini (David Santos, 74), Arnold (Medeiros, 61), Diogo Almeida (Sena Yang, 74) e Jô.

(Suplentes: Bruno Bolas, David Santos, Medeiros, Joel Vital, Ricardo Vaz, Devid Silva, Frank Angong, Thiago Moraes e Sena Yang.)

Treinador: Filó.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Silva (26), Lucas Barros (34), Aparício (56) e Inácio Miguel (88).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.