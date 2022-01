Mafra-Varzim, 0-0: nulo não beneficia nenhuma das equipas

Mafra e Varzim empataram 0-0 este sábado, em jogo da 17.ª jornada da Liga Sabseg, que confirmou a dificuldade dos poveiros em largar o fundo da tabela e a dos saloios em vencerem em casa.

Agora com 24 pontos, o Mafra ocupa provisoriamente o nono lugar, somando já seis jogos sem vencer no seu estádio. Já o Varzim, último classificado da Liga Sabseg, com oito pontos, totaliza já 10 jogos sem vencer no campeonato, embora hoje tenha conseguido interromper uma série de quatro derrotas consecutivas.

O jogo abriu com uma grande oportunidade para o Mafra, uma das melhores da primeira parte. Rodrigo Martins ganhou o duelo na linha final com o seu opositor, o cruzamento do extremo atravessou toda a área do Varzim e apanhou Tomás Domingos soltou no segundo poste, com o lateral a rematar cruzado rente ao poste mais distante.

O Varzim respondeu de imediato e no lance seguinte obrigou Renan a uma defesa atenta. Na cobrança de um canto, Tavinho colocou a bola junto ao primeiro poste e o guarda redes mafrense acabou por evitar o golo poveiro já em cima da linha.

Os minutos seguintes foram de domínio da equipa da casa, com a dupla Rodrigo Martins-Tomás Domingos a fazer estragos na defesa do Varzim. Aos nove minutos, o lateral arrancou pela direita e cruzou atrasado para finalização perigosa do extremo, com a bola ainda a beijar as malhas poveiras, mas pelo lado de fora da baliza.

Pouco depois do quarto de hora, voltou a ser Rodrigo Martins a assistir, mas Andrezinho, que se antecipou aos centrais no miolo da área, não conseguiu melhor do que um remate por cima da trave.

Na primeira parte mais nenhuma das equipas conseguiu aproximar-se do golo e foi já no segundo tempo que o perigo voltou a rondar as balizas do Municipal de Mafra, com a equipa orientada por Ricardo Sousa a marcar mesmo, mas com o lance a acabar invalidado por fora de jogo.

No único lance do segundo tempo em que a sensação de golo foi real, depois de um livre em cima da área do Varzim, Rodrigo Martins assistiu Bruno Silva na entrada da área, o remate do médio parecia encaminhar-se para a baliza, mas no último segundo, ao segundo poste, Pedro Barcelos tocou na bola e o árbitro assinalou o fora de jogo.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra - Varzim, 0-0.

Equipas:

- Mafra: Renan, Pedro Pacheco, Inácio Miguel, Pedro Barcelos (Leandro Silva, 80'), Tomás Domingos (Bura, 81'), Leandrinho, Aparício (Vítor Gabriel, 81'), Bruno Silva, Andrezinho, Chano (Wenderson, 59') e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Miguel Santos, Bura, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Leandro e Vítor Gabriel).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Varzim: Ricardo, Pinheiro, André Micael, Rego, Zé Carlos (Assis, 68'), Zé Tiago, André Leão (Cássio, 85'), João Reis, Lessinho (Heliardo, 57'), Agdon (Bruno Tavares, 68') e Tavinho (George Ofosu, 85').

(Suplentes: Isma, Assis, Heliardo, George Ofosu, Cerveira, Murilo, Tiago Torres, Cássio, Bruno Tavares).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Barcelos (18'), Lessinho (33'), André Leão (45'), Pedro Pacheco (54'), Zé Carlos (65'), Pedro Pacheco (74'), Tavinho (83'), Heliardo (90') e Pinheiro (90'+3).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.