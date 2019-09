Mafra-Varzim, 1-1: Mafrenses perdem primeiros pontos em casa

Mafra e Varzim empataram este domingo 1-1, em jogo da sexta jornada da 2.ª Liga, e somaram, respetivamente, a segunda e terceira igualdade na prova, respetivamente.O Mafra adiantou-se no marcador aos 36 minutos, com um golo do avançado Medeiros, e na segunda parte, aos 67, Luís Pedro devolveu a igualdade ao Varzim com um cabeceamento certeiro.Com este desfecho, o Mafra soma agora oito pontos e aumenta para dois o número de jogos sem ganhar, enquanto o Varzim não dá sequência à vitória da última jornada, frente ao Cova da Piedade, e soma seis pontos.A equipa da casa, que tinha vencido os seus dois jogos como visitado, entrou melhor na partida e nos primeiros 10 minutos assumiu o comando do jogo, embora sem criar grande perigo junto da baliza do Varzim.O Varzim começou a reagir perto do primeiro quarto de hora e couberam-lhe os primeiros lances de golo, com Ruiz a rematar rente ao poste da baliza de Godinho e, alguns minutos volvidos, Willian a cruzar para um corte pouco ortodoxo de Juary que deixou os poveiros a pedir grande penalidade.Num jogo em que nenhuma das equipas parecia querer perder a luta do meio-campo, o primeiro lance de entendimento no ataque terminou com o primeiro golo do jogo, com o Mafra a carimbar o 1-0.Zé Tiago recebeu de frente para o jogo, assistiu Medeiros com um passe diagonal e o avançado, quase já na linha de fundo e com pouco ângulo, atirou forte e cruzado para o fundo da baliza do Varzim.Na segunda parte, o primeiro lance de perigo chegou com aquela que foi a melhor jogada do encontro: sempre em progressão e ao primeiro toque, o Mafra chegou à área poveira em superioridade numérica e Medeiros, isolado, atirou pouco por cima da trave para desespero de Vasco Seabra.Na resposta, aos 67, o Varzim chegou ao empate. Um cruzamento milimétrico do lado direito do ataque poveiro encontrou Luís Pedro sozinho na pequena área e o central só teve de escolher o lado para bater Godinho, selando o empate a uma bola.No período decisivo do encontro, a equipa do Varzim assumiu o controlo do jogo, teve as melhores ocasiões e esteve sempre mais perto do segundo golo. No entanto, quer as boas intervenções de Godinho, quer a mira desafinada dos avançados poveiros não permitiram mais festejos e o jogo acabou com o empate a uma bola.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Mafra -- Varzim, 1-1.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Medeiros, 36 minutos.1-1, Luís Pedro, 67 minutos.Equipas:- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juary, Miguel Lourenço, Joel, Cuca, Medeiros, Franco, Zé Tiago (Tavares, 82), Nuno Rodrigues (Flávio Silva, 84) e Areias (Paul Ayongo, 65).Suplentes: Chastre, João Miguel, Flávio Silva, Gui Ferreira, Tavares e Paul Ayongo).Treinador: Vasco Seabra.- Varzim: Serginho, João Amorim, Luís Pedro, Hugo Gomes, Nduwarugira (Frédéric, 46), Minhoca, Pedro Ferreira, Rui Moreira, Willian (Ricardo Barros, 46), Ruiz (Stanley, 76) e Cerveira.(Suplentes: Isma, Felipe Augusto, Pavlovski, Stanley, Ricardo Barros, Gonçalo e Frédéric).Treinador: Paulo Alves.Árbitro: Luís Máximo (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Pedro (20) e Hugo Gomes (59).Assistência: cerca de 800 espetadores.