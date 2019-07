Mafra vence Estoril em jogo de preparação

Aí está a primeira vitória do Mafra na pré-temporada. Depois da derrota na receção ao Belenenses (1-3), na semana anterior, a formação da zona do Oeste recebeu o Estoril e venceu por 1-0, com um golo de penálti de Areias. Foi o primeiro tiro certeiro do reforço que chegou do Penafiel.Ainda com as duas equipas à procura da forma ideal, a verdade é que, com o melhor onze em campo, o Mafra esteve sempre por cima. As grandes diferenças surgiram no decorrer da segunda parte, quando Vasco Seabra foi ao banco buscar meia dúzia de juniores. Nessa altura, já o Estoril tinha acertado uma bola no poste e, mais tarde, chegou mesmo a atirar à trave. O jogo acabou por servir às duas equipas para continuarem a assimilar processos tendo em vista a estreia oficial em 2019/20.Do lado do Estoril, Vasco Seabra lançou no onze Nuno Rodrigues e Areias e o golo até foi fabricado pelos dois . O extremo contratado ao Lusitano de Vildemoinhos ganhou o penálti e Areias converteu. Joel Ferreira, que regressou após uma temporada na Académica, também se estreou esta época.Do lado do Estoril, o técnico Tiago Fernandes teve a oportunidade de ver em ação Khevin, Crespo, António Filipe, Kady e Tembeng.