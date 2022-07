Mafra vence Vilafranquense em jogo de preparação

O Mafra venceu esta quarta-feira o Vilafranquense num encontro de caráter particular disputado Estádio Municipal de Mafra. O jogo foi resolvido pelo golo solitário (1-0) de Loide Augusto.A formação de Ricardo Sousa arranca a Liga Sabseg no campo da recém-promovida Oliveirense, a 6 de agosto.Já os pupilos de Rui Borges vão começar o caminho no segundo escalão nacional no reduto do recém-despromovido Moreirense, a 7 de agosto. Os ribatejanos contam ainda com a apresentação aos sócios, no Campo do Cevadeiro, no sábado, a partir das 18 horas.