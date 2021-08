Mafra-Vilafranquense, 1-0: golo no primeiro minuto dita vitória da equipa da casa

O Mafra bateu esta segunda-feira o Vilafranquense, por 1-0, em jogo da 4.ª jornada da 2.ª Liga, e selou a sua ascensão ao segundo lugar da prova, em igualdade pontual com Benfica B e Feirense.

A história do encontro ficou escrita logo no primeiro minuto, com o golo de Andrezinho a surgir numa jogada confusa no interior da área dos visitantes, que acabaram por não conseguir evitar o desvio certeiro do avançado mafrense para a baliza de Luís Ribeiro.

Foi uma entrada 'de sonho' para o conjunto comandado por Ricardo Sousa, um verdadeiro pesadelo para os vilafranquenses, que já apareciam de início com apenas seis suplentes na ficha.

A vantagem madrugadora foi precursora do domínio que se veria na primeira parte, com o Mafra a demonstrar sempre uma dinâmica interessante e simplicidade de processos a nível ofensivo. Além disso, conseguiu quase sempre controlar as poucas investidas da formação orientada por Filipe Gouveia, que pouco incomodou o guardião Miguel Santos, pelo que o 1-0 estava longe de ser uma surpresa ao intervalo.

Se as dificuldades do Vilafranquense já eram visíveis, os problemas começaram a acumular-se com a lesão de Edu Machado, que acabou por sair lesionado ao intervalo na cabeça, sendo mesmo levado para a ambulância. Porém, e apesar de uma reação positiva no segundo tempo, que teve o mérito de atenuar a supremacia do Mafra e repor algum equilíbrio, o Vilafranquense sofreria nova contrariedade, num lance que deixou o estádio em sobressalto.

Aos 82 minutos, Prince Mendy caiu no relvado, desencadeando apelos imediatos de colegas e adversários para a ajuda médica, que chegou prontamente ao relvado. O desafio esteve interrompido poucos minutos e o defesa acabou também por deixar o jogo e ser transportado igualmente para a ambulância, arrastando-se de seguida a partida até ao apito final.

Com este triunfo, o Mafra passa a somar nove pontos, apenas menos um do que o líder Rio Ave, enquanto o Vilafranquense permanece no último lugar, somando um ponto em quatro jornadas da II Liga.

Jogo no Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra, em Mafra.

Mafra - Vilafranquense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Andrezinho, 1 minuto.

Equipas:

- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Bura, Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Bruno Silva, Lucas Marques (Camará, 75), Aparício (Leandrinho, 75), Rodrigo Martins, Andrezinho (Pedro Pacheco, 68) e Okitokandjo (Kikas, 63).

Suplentes: Filipe Neves, Pedro Pacheco, Lee, Leandrinho, Chano, Camará, Pedro Lucas, Kikas e Vítor Gabriel.

Treinador: Ricardo Sousa.

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Edu Machado (Mike, 46), Gabriel Pereira, Prince Mendy (Deyvison, 83), Sousa, Leonardo, Dioh, Umaro Baldé, Nuno Rodrigues (Sangaré, 57), Evandro Brandão (André Dias, 57) e Belkheir (Bruno Rafael, 84).

Suplentes: Adriano Facchini, Bruno Rafael, Deyvison, Sangaré, Mike e André Dias.

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dioh (10), Umaro Baldé (36), Okitokandjo (45), Tomás Domingos (62), Andrezinho (65) e Gabriel Pereira (88).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.