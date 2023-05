Mafra-Vilafranquense, 2-1: Bis de Pedro Pacheco sela reviravolta

O Mafra venceu este sábado o Vilafranquense, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga Sabseg que foi decidido com golos resultantes de três penáltis.

O primeiro golo do encontro surgiu numa grande penalidade convertida por Bernardo (18) e o Mafra respondeu já na segunda parte, também em lances de penálti convertidos por Pedro Pacheco (58 e 64).

Com este triunfo, o Mafra, com 43 pontos, somou a quarta vitória consecutiva e sobe provisoriamente ao sexto lugar, a um ponto do Vilafranquense, que voltou às derrotas depois do triunfo na última ronda frente ao Torreense.

Galvanizado pela onda de bons resultados, o Mafra entrou em casa a mandar no encontro e Miguel Sousa deu o primeiro sinal de perigo ainda antes dos 10 minutos, num remate que passou ao lado do poste de Trigueira.

Um pouco contra a corrente do jogo, o Vilafranquense chegou à vantagem graças a um pénalti convertido por Bernardo depois do derrube a Ceitil na área 'saloia'.

Mesmo em desvantagem continuou a ser o Mafra a controlar o jogo, sempre com Miguel Sousa em evidência no ataque e a protagonizar a melhor oportunidade dos mafrenses à passagem da meia hora: depois de tirar três adversários do caminho, o avançado olhou para a baliza e rematou ao ângulo, mas Trigueira respondeu à altura com a melhor defesa da tarde.

Na segunda parte, depois de minutos iniciais com o Mafra mais dominante, a equipa de Rui Borges chegou mesmo ao empate, novamente numa grande penalidade assinalada pelo juiz Hugo Silva por empurrão de Suliman a Lucas Silva. Pedro Pacheco, central do Mafra, não vacilou e fez o 1-1.

Numa situação invulgar, o marcador voltou a mexer pouco depois, novamente na conversão de uma grande penalidade, a terceira no jogo. Pedro Pacheco, novamente chamado à marca dos 11 metros, voltou a enganar Trigueira e fez a reviravolta no marcador.

Em resposta à desvantagem, o Vilafranquense cresceu no jogo e nessa fase foi Pedro Barcelos a evitar o empate, com dois cortes em jogadas consecutivas que permitiram ao Mafra festejar mais uma vitória no campeonato.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Vilafranquense, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Bernardo, 18 minutos (grande penalidade).

1-1, Pedro Pacheco, 58 (grande penalidade).

2-1, Pedro Pacheco, 64 (grande penalidade).

Equipas:

- Mafra: Renan, Diga, Pedro Pacheco, Pedro Barcelos, Edwin Vente, Leonardo, Chriso, Lucas (Loide Augusto, 65), Miguel Sousa (Banjaqui, 73), Fati (Vítor Gabriel, 86) e Pedro Lucas (Diogo, 73).

(Suplentes: Samu, Diogo, Pité, Bility, Banjaqui, João Goulart, Lopes, Loide Augusto e Vitor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio (Léo Alaba, 69), Suliman (Belkheir, 69), Anthony, Bruno Silva, Ceitil, Ricardo Dias (Dioh, 88), John Mercardo, Bernardo (João Amorim, 88), Maddi (André Sousa, 69) e Sangaré.

(Suplentes: Márcio, Dioh, Belkheir, João Amorim, Nené, Diallo, Léo Alaba, Veiga e André Sousa).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Suliman (57).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.