Mafra-Vizela, 2-0: Bis de Gui Ferreira isola Mafra na liderança da 2.ª Liga

O Mafra isolou-se este sábado provisoriamente no comando da 2ªLiga, ao vencer o Vizela por 2-0, com dois golos do lateral Gui Ferreira, em jogo da sexta jornada da prova.

O encontro começou da melhor forma possível para o conjunto orientado pelo treinador Filipe Cândido, com o golo inaugural a surgir logo aos cinco minutos, na conversão de um livre direto por Gui Ferreira, a quase 30 metros da baliza de Ivo Gonçalves.

Contudo, o Vizela não se deixou afetar pelo golo sofrido e reagiu bem para tentar chegar ao empate. A igualdade esteve à vista num remate de longe de Zag, ao poste, aos 28 minutos, e, pouco depois, foi a vez de Aidara colocar mesmo a bola dentro da baliza dos anfitriões, com um cabeceamento de bom nível, após um livre, mas o lance seria invalidado por fora de jogo.

Sem mais alterações, o intervalo chegou com a vantagem do líder no marcador e uma boa réplica dos visitantes.

Quando se prenunciava uma reação ainda mais intensa do Vizela, o Mafra surpreendeu com novo golo logo a abrir o segundo tempo. Bafejado pela sorte, Gui Ferreira tentou, aos 50 minutos, um cruzamento atrasado já dentro da área dos nortenhos e a bola acabou desviada por um defesa vizelense para a baliza, tendo ainda batido no poste antes de entrar.

Já sem a lucidez de outrora, o Vizela renovou-se com várias mudanças na equipa e esforçou-se por lutar por um golo que reabrisse a discussão do encontro, conseguindo-o aos 79, por Cassiano, mas o lance voltou a ser anulado, desta feita por uma falta anterior ao remate.

O apito final chegou pouco depois e confirmou o quinto triunfo em seis jogos do Mafra, que soma agora 15 pontos e espera pelo desfecho do Estoril-Feirense, na terça-feira, para saber se fica a sós no topo da classificação. O Vizela queda-se pelo sétimo posto da competição, com oito pontos.

Jogo no Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra, em Mafra.

Mafra - Vizela, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Gui Ferreira, 05 minutos.

2-0, Gui Ferreira, 50.

Equipas:

Mafra: João Godinho, Tomás Domingos, João Miguel, João Cunha, Gui Ferreira, Cuca, Ismael, Carlos Daniel (João Graça, 82), Rodrigo Martins (Andrézinho, 60), Moura (Campos, 68) e Camará.

(Suplentes: Carlos Henriques, Campos, Bruno, Andrézinho, Barbosa, Lee, João Graça e Wenderson).

Treinador: Filipe Cândido.

Vizela: Ivo Gonçalves, Koffi, Matheus, Aidara, Kiki (Ofori, 73), Marcos Paulo, Zag (Oti, 54), Samu (André Soares, 82), Francis Cann (Tavinho, 53), Cardozo (Kiko Bondoso, 46) e Cassiano.

(Suplentes: Pedro Silva, Tavinho, André Soares, Marcelo, Kiko Bondoso, Ericson, Ofori, Diogo Ribeiro e Oti).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zag (19), Ismael (26), Cassiano (32), Aidara (33), Carlos Daniel (40), Tomás Domingos (61), Koffi (72).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.