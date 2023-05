Marco Matias eleito melhor jogador da Liga SABSEG em abril

Marco Matias foi, esta quinta-feira, eleito o melhor jogador do mês de abril da Liga Portugal SABSEG pelos principais treinadores da competição.Para vencer o prémio, o experiente avançado superou, com 14,29% dos votos, os 12,7% de Mansur, do Estrela da Amadora, e os 9,52% de Lawrence Ofori, do Moreirense.Para além de ter sido titular em todas as partidas dos leões de Faro no período em questão, o jogador nascido no Barreiro marcou e assistiu por duas vezes.