Marítimo e Nacional visitam Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Marítimo e Nacional proporcionaram um momento especial às crianças internadas no serviço de Pediatria do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal. A iniciativa 'Esta Bata Tem Poderes", promovida pela Fundação da Liga Portugal, foi divulgada pelos dois emblemas madeirenses através das redes sociais, reunindo Fábio Pereira e Edgar Costa de um lado e João Aurélio e o ex-jogador Rúben Micael do outro.