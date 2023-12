Marítimo-Länk Vilaverdense, 4-0: goleada na estreia de Fábio Pereira

O primeiro jogo oficial de Fábio Pereira enquanto treinador do Marítimo ficou marcado este domingo pela goleada 4-0 dos madeirenses sobre o Länk Vilaverdense, no encontro da 13.ª jornada da Liga Sabseg.

O Marítimo alcançou, no primeiro jogo com Fábio Pereira no banco, a segunda vitória caseira da época, com recurso a uma goleada, que contou com dois bis, de Higor Platiny, um dos golos de penálti, e de Lucas Silva.

Os madeirenses dominaram a última partida da 13.ª ronda, com o golo inaugural a surgir aos 14 minutos, com Tomás Domingos a percorrer a ala direita para cruzar para Higor Platiny, que, de bicicleta, atirou sem qualquer hipótese de defesa para Rogério Santos.

Aos 39', os insulares ficaram a pedir o segundo amarelo a Lénio, que travou uma saída de bola com recurso a falta sobre Higor Platiny, mas o árbitro Flávio Duarte não fez a mesma leitura do lance.

O Länk Vilaverdense, aos 42', ainda dispôs de uma oportunidade para empatar por João Caiado, para, três minutos depois, Euller Silva responder num potente remate que saiu a rasar a barra da baliza contrária.

A etapa complementar teve um início frenético, com a equipa da casa a dilatar a vantagem, aos 48', com Lucas Silva a levar a melhor sobre Rafael Viegas e a surgir na cara do golo a fazer o segundo.

O Marítimo continuou a carregar e chegou aos 3-0 através de um penálti, convertido por Higor Platiny, que assim bisou no encontro, aos 58', tendo os leões do Almirante Reis fechado a contagem aos 66', através de Lucas Silva, que também bisou no jogo.

Com esta vitória, o Marítimo ascendeu ao quarto posto, com 22 pontos, enquanto o Länk Vilaverdense mantém-se na 18.ª e última posição, com sete.





Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal

Marítimo - Länk Vilaverdense, 4-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Higor Platiny, 14 minutos.

2-0, Lucas Silva, 48'

3-0, Higor Platiny, 58' (penálti)

4-0, Lucas Silva, 66'

Equipas:

- Marítimo: Amir Abedzadeh, Tomás Domingos, Matheus Costa (João Tavares, 89'), René Santos, Fábio China, Diogo Mendes, Euller Silva (Bernardo Gomes, 89'), Noah (Edgar Costa, 89'), Lucas Silva (Marcos Silva, 71'), José Bica (Francis Cann, 71') e Higor Platiny

(Suplentes: Samú Silva, Igor Julião, João Tavares, Edgar Costa, Dylan Collard, Bernardo Gomes, Baraye, Francis Cann e Marcos Silva)

Treinador: Fábio Pereira

- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram, Lénio (Ericson, 65') Jair Semedo (André Soares, 81'), Boubacar, João Caiado (Zé Pedro, 81'), Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 55') e Harramiz (Momo Sacko, 81')

(Suplentes: Ivo Gonçalves, Rohun, Momo Sacko, Bakary Konaté, André Soares, Bruno Silva, Armando Lopes, Ericson e Zé Pedro)

Treinador: Sérgio Machado

Árbitro: Flávio Duarte (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lénio (23'), Euller Silva (32'), René Santos (38'), Harramiz (70'), João Caiado (70') e Ericson (82')

Assistência: 6.877 espetadores