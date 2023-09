Marítimo-Mafra, 1-2: Penálti aos 90+11 minutos dá vitória

O Mafra venceu este sábado o Marítimo, por 2-1, numa partida a contar para a sexta jornada da 2.ª Liga, tendo a vitória ficado decidida no tempo de compensação através de uma grande penalidade convertida por Balbúrdia.

Os dois conjuntos terminaram a primeira parte do encontro com um golo para cada lado, tendo o Mafra, que ascendeu à sexta posição, com 10 pontos, inaugurado o marcador por Miguel Sousa (21), seguindo-se o golo do empate de Lucas Silva (27).

O triunfo dos visitantes foi consumado na sequência de uma grande penalidade - após Moreno ser derrubado por Dylan Collard na grande área - convertida por Balbúrdia apenas aos 90+11 minutos, apesar dos seis concedidos inicialmente pelo árbitro, devido à confusão que se instalou em campo com Igor Julião e Gui Ferreira como protagonistas, que terminaram expulsos com vermelho direto.

O conjunto insular mantém-se em segundo lugar, com 12 pontos, mas agora em igualdade com o Santa Clara, terceiro, que este sábado empatou em casa da Oliveirense. As duas formações têm menos um ponto do que o líder AVS, que no domingo visita o Académico de Viseu, sendo que madeirenses e açorianos podem ainda ser ultrapassados nesta ronda, caso o Torreense (10) vença o Belenenses na segunda-feira.

O Marítimo, que se apresentou em campo com 10 alterações em relação à vitória diante do Fabril Barreiro, para a Taça de Portugal, dominou os primeiros minutos da partida, com Francis Cann a dispor de uma grande oportunidade, aos 13, num remate a obrigar Elías Ólafsson a uma estirada.

Apesar do domínio 'verde-rubro', foi o Mafra, completamente contra a corrente do jogo, a desbloquear o marcador, por intermédio de Miguel Sousa, que, em posição frontal, colocou a bola no fundo das redes, naquele que foi o primeiro remate dos forasteiros no encontro.

A resposta do Marítimo chegou seis minutos depois, num cruzamento levado a cabo pelo capitão Bruno Xadas junto à ala esquerda, com Lucas Silva, livre de marcação, a atirar para o empate, pedindo posteriormente desculpa à sua antiga equipa, após aumentar para três o número de jogos consecutivos a marcar.

A segunda metade do confronto seguiu numa toada mais baixa com os lances de perigo a ficarem reservados para a ponta final, com o Mafra, aos 80, a ver Moreno, que surgiu nas costas da defesa maritimista, a cabecear ao lado, para, sete minutos depois, Euller Silva 'encher o pé' e, do meio da rua, obrigar Elías Ólafsson a desviar para canto.

O encontro disputado no Funchal acabou decidido através de grande penalidade em tempo de compensação, com a vitória a pender para o lado do Mafra, após Dylan Collard derrubar Moreno na grande área e permitir a Balbúrdia sentenciar o triunfo dos 'saloios'.

Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo - Mafra, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Miguel Sousa, 21 minutos.

1-1, Lucas Silva, 27.

1-2, Balbúrdia, 90+11 (grande penalidade).

Equipas:

- Marítimo: Samú Silva, Igor Julião, Dylan Collard, Matheus Costa, Vitor Costa (Fábio China, 81), Diogo Mendes (Marcos Silva, 67), Noah Françoise (Baraye, 81), Bruno Xadas, Francis Cann (René Santos, 81), Platiny e Lucas Silva (Euller Silva, 67).

(Suplentes: Amir Abedzadeh, João Tavares, Euller Silva, Tomás Domingos, René Santos, Baraye, Fábio China, José Bica e Marcos Silva).

Treinador: Manuel Tulipa.

- Mafra: Elías Ólafsson, Ousmane Diao, João Goulart, Pedro Barcelos (Victor Bak Jensen, 84), Gui Ferreira, Pedro Bravo, Mesaque Djú (Sturgeon, 63), Miguel Sousa (Balbúrdia, 63), Andreas Nibe Hansen (Chriso, 77), Diogo Almeida (Moreno, 77) e Lucas Gabriel.

(Suplentes: André Paulo, Chriso, Juan Felipe Moreno, Lopes, Sturgeon, Maddi Queta, Pontus Texel, Victor Bak Jensen e Balbúrdia).

Treinador: Jorge Silas.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Barcelos (45+2), João Goulart (46), Vítor Costa (78), Pedro Bravo (86), Sturgeon (89), Dylan (90+6) e Balbúrdia (90+11). Cartão vermelho direto para Igor Julião (90+7) e Gui Ferreira (90+9).

Assistência: 6.635 espetadores.