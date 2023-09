Marítimo-P. Ferreira, 2-0: madeirenses conquistam primeira vitória caseira

O Marítimo conquistou este sábado os primeiros pontos diante dos seus adeptos, ao vencer o P. Ferreira por 2-0, em partida da quarta jornada da Liga Sabseg.

Os leões do Almirante Reis marcaram um golo em cada metade da partida, com Vítor Costa encarregue das assistências, tendo Igor Julião aberto o ativo aos 14 minutos, para Higor Platiny, aos 69, fechar as contas através de um bonito remate em arco.

A equipa liderada por Manuel Tulipa contabilizou a terceira vitória na competição, somando nove pontos, ocupando o quarto lugar da tabela classificativa, estando o P. Ferreira na nona posição, à condição, com quatro.

Os dois conjuntos despromovidos na temporada transata ao segundo escalão encontraram-se no Funchal, após uma jornada vitoriosa, tendo o Marítimo (que venceu o Benfica B por 1-0) procedido a uma alteração, com a entrada de Diogo Mendes para saída de René Santos, enquanto os castores mantiveram a mesma equipa que goleou o Tondela, por expressivos 5-1.

Os verde-rubros desbloquearam o marcador à passagem do minuto 13, num lance que se iniciou num passe arriscado do guardião Samú Silva para Diogo Mendes e que culminou com o tento de Igor Julião.

Os castores dispuseram de uma grande oportunidade para igualar as contas ao minuto 29, após João Celeri levar a melhor sobre Matheus Costa e conseguir o remate, que acabou desviado no limite por Samú Silva.

O conjunto insular esteve muito perto de dilatar a vantagem ainda no primeiro tempo, num lance desenhado a papel químico daquele que originou o primeiro tento, mas com Igor Julião, desta vez, a acertar mal na bola que seguiu pela linha de fundo.

Na etapa complementar os madeirenses voltaram a mexer no marcador, após Vítor Costa ganhar a bola à defesa do Paços de Ferreira, libertando para Higor Platiny, que, num remate em arco, não deixou qualquer hipótese de defesa a Marafona.

O encontro disputado no Estádio do Marítimo, que contou com mais de 7.000 adeptos, ficou marcado ainda pelas estreias dos reforços Euller Silva e Noah Françoise, mas também pela despedida do guardião Romain Salin, que regressou ao emblema em julho último, passados oito anos, mas, por motivos pessoais, rescindiu contrato com os madeirenses, tendo sido suplente no encontro.

Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal

Marítimo - P. Ferreira, 2-0

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Igor Julião, 14'

2-0, Higor Platiny, 69'

- Marítimo: Samú Silva, Igor Julião (Tomás Domingos, 64'), Dylan Collard, Matheus Costa, Vitor Costa, Diogo Mendes (René Santos, 58'), João Tavares (Noah Françoise, 64'), Lucas Silva (Euller Silva, 58'), Bruno Xadas (Bruno Marques, 80'), Francis Cann e Platiny

(Suplentes: Romain Salin, Zainadine, Bruno Marques, Euller Silva, Tomás Domingos, René Santos, Noah Françoise, Yves Baraye e Fábio China)

Treinador: Manuel Tulipa

- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair (Gorby, 65'), Nuno Lima, Ferigra, Antunes, Marcos Paulo (Rui Fonte, 65'), Welton Júnior (Chibozo, 75'), Uilton, Matchoi (Luiz Carlos, 84'), Cipenga (Costinha, 75') e João Celeri.

(Suplentes: Zé Pedro, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Rui Fonte, Luiz Carlos, Chibozo, Gorby, Costinha e Jójó)

Treinador: Ricardo Silva

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ferigra (25'), Marcos Paulo (48'), Diogo Mendes (54'), Noah Françoise (72'), João Celeri (90'+5) e Tomás Domingos (90'+7)

Assistência: 7.161 espetadores