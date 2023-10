Marítimo-Tondela, 2-2: insulares salvam ponto com dois golos em dois minutos

O Marítimo empatou este domingo diante do Tondela a dois golos, na oitava jornada da Segunda Liga, após ter estado a perder por 2-0, igualando a partida com golos marcados no espaço de dois minutos. Os golos da partida disputada no Funchal ficaram reservados para a segunda metade, com o Tondela a lançar o mote com um bis de Rui Gomes (55' e 63'), tendo o Marítimo igualado as contas no espaço de dois minutos, por Matheus Costa (73') e Euller Silva (74').

Os verde rubros entraram melhor na partida, com Higor Platiny, aos três minutos, a obrigar a uma defesa atenta de Ricardo Silva, para, aos nove, Lucas Silva acertar com estrondo na barra. Os tondelenses reagiram aos 27', num primeiro momento com o remate de Luan Farias, travado por uma defesa incompleta de Samú Silva, para, na recarga, Roberto atirar a rasar a barra da baliza maritimista.

O Tondela mostrou outra face na etapa complementar, inaugurando o marcador aos 55', após um erro dos insulares a repor a bola em jogo, com Rui Gomes, servido por Yaya, a tirar partido da situação, voltando a mexer no marcador aos 63', após surpreender a defesa madeirense numa arrancada pela direita, fixando o 2-0.

Quando a história do jogo parecia estar definida, o Marítimo mostrou ter ainda uma palavra a dizer, empatando o encontro num espaço de dois minutos, primeiro por Matheus Costa, na sequência de um canto, seguindo-se Euller Silva, após um excelente cruzamento de Tomás Domingos, ambos de cabeça.

O Marítimo mantém o segundo posto, à condição, com 16 pontos, enquanto o Tondela ocupa o nono lugar da tabela classificativa, com 10.

Jogo disputado no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Marítimo -- Tondela, 2-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Rui Gomes, 55

0-2, Rui Gomes, 63

1-2, Matheus Costa, 73

2-2, Euller Silva, 74

Equipas:

- Marítimo: Samú Silva, Igor Julião (Tomás Domingos, 60), Matheus Costa, Dylan, Vítor Costa, Diogo Mendes (José Bica, 66), Noah Françoise (Marcos Silva, 81), Bruno Xadas, Francis Cann (Euller Silva, 60), Higor Platiny e Lucas Silva (Fábio China, 81).

(Suplentes: Amir Abedzadeh, João Tavares, Euller Silva, Tomás Domingos, René Santos, Baraye, Fábio China, José Bica e Marcos Silva).

Treinador: Manuel Tulipa.

- Tondela: Ricardo Silva, Abdoulaye, Cícero, Ricardo Alves, Tiago Almeida (Bebeto, 58), Ceitil, Yaya (Hélder Tavares, 82), Lucas Barros (Luís Rocha, 68), Rui Gomes, Roberto (Daniel Dos Anjos, 68) e Luan Farias (Costinha, 82).

(Suplentes: Léo, Bebeto, Jota, Hélder Tavares, Daniel Dos Anjos, Costinha, Luís Rocha, Cuba e Pedro Maranhão).

Árbitro: Flávio Azevedo Duarte (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Abdoulaye (7), Diogo Mendes (23), Igor Julião (49), Tiago Almeida (54), Lucas Barros (59), Yaya (78) e Rui Gomes (89).

Assistência: 7.038 espetadores