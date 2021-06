Matheus Dantas deixa o Casa Pia e assina pelo Estrela da Amadora

Matheus Dantas é reforço do Estrela da Amadora, sabe Record. O defesa-central brasileiro, de 22 anos, representava o Casa Pia, clube com o qual rescindiu para agora assinar pelos tricolores.





Formado no Flamengo (onde ainda se cruzou com Jorge Jesus), o jogador canarinho chegou na última janela de transferências de inverno e realizou 13 jogos pelos gansos.Matheus Dantas trata-se do nono reforço do Estrela para 2021/22, depois dos guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões) e Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém); dos defesas Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e Tiago Melo (ex-Anadia); dos médios Aloísio Genézio (ex-Amora) e Reko (ex-Portimonense); e dos avançados Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).