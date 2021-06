Miranda renova pelo Estrela da Amadora por mais duas épocas

O Estrela da Amadora oficializou a renovação de Miranda, médio-defensivo brasileiro, de 23 anos, que vai ficar ligado aos tricolores por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023. O canarinho vai, assim voltar a competir na 2ª Liga, depois de ter vestido a camisola do Sp. Covilhã em 2018/19 e 2019/20.





Até ao momento, a SAD liderada por André Geraldes já anunciou seis caras novas: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões); os defesas Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e Tiago Melo (ex-Anadia); o médio Aloísio Genézio (ex-Amora); e os avançados Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).Quanto a renovações, estão confirmadas as de Sérgio Conceição (2023), Edu Duarte (2023), Xavier Fernandes (2023), Miranda (2023), Horácio Jau (2023) e Hélder Latón (2023). Os tricolores garantiram ainda a continuidade dos defesas Zé Pedro e André Duarte e do médio Chapi Romano, que também transitam de 2020/21 por terem contrato profissional válido.