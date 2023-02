Moreirense-B SAD, 4-1: goleada com reviravolta no regresso dos cónegos às vitórias

O Moreirense operou este domingo uma reviravolta e acabou a golear a BSAD, por 4-1, em jogo da 21.ª jornada, mantendo-se confortavelmente isolado no topo da Liga Sabseg.

Depois de uma entrada em falso, e que permitiu aos lisboetas assumir a vantagem, a formação comandada por Paulo Alves conseguiu corrigir e sair com o triunfo, somando agora 49 pontos, mais nove do que o segundo colocado, o Estrela da Amadora, enquanto a BSAD mantém-se na 16.ª e antepenúltima posição, com 20, apenas um acima da zona de despromoção.

Ainda assim, a BSAD entrou melhor e, através de um contra-ataque rápido, conseguiu chegar ao golo primeiro: aos 21 minutos, Samuel Lobato desmarcou Edgar Pacheco, que assistiu para a finalização de João Lima.

O Moreirense reagiu da melhor forma e deu uma boa resposta ao golo adversário, com uma pressão singular que fazia adivinhar o que estava para vir.

Logo no lance a seguir ao golo, David Bruno rematou forte à figura de Álvaro Ramalho e estava feito o primeiro aviso. No minuto seguinte, Gonçalo Franco atirou para o corte 'in extremis' de Kelechi, antes de Pedro Aparício, na sequência do pontapé de canto, rematar forte, mas para fora.

O golo do empate acabaria por surgir numa grande penalidade convertida por André Luís, aos 40 minutos, a castigar uma mão de João Lima dentro da área dos azuis.

Na segunda parte, a supremacia da equipa de Moreira de Cónegos foi mais evidente e a pontaria mais afinada.

A reviravolta aconteceu aos 67 minutos, pelos pés de Madson Monteiro, que havia entrado em jogo há pouco tempo, após uma jogada de bonito efeito com David Bruno. O jogador do Moreirense atirou rasteiro de pé esquerdo para o fundo da baliza de Álvaro Ramalho.

Já com a partida controlada, os cónegos dilataram a vantagem aos 79 minutos, com Alan a recuperar uma bola e a assistir Franco, que rematou sem qualquer hipótese de defesa.

A poucos minutos do apito final, Platiny, outro jogador acabado de saltar do banco, fechou a contagem após uma boa assistência de Walterson.

Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Moreirense - BSAD, 4-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, João Lima, 21 minutos.

1-1, André Luís, 41 (grande penalidade).

2-1, Madson Monteiro, 67.

3-1, Franco, 79.

4-1, Platiny, 87.

Equipas:

Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Franco (Sori Mané, 84), Ofori, Aparício (Alan, 55), Camacho (Madson Monteiro, 56), André Luís (Platiny, 84) e Kodisang (Walterson, 77).

(Suplentes: Ricardo Silva, Fábio Pacheco, Walterson, Alan, Sori Mané, Pedro Amador, Madson Monteiro, Lucas Freitas, Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

BSAD: Álvaro Ramalho, Jójó, Kelechi (Coxixo, 83), Boni, Henrique, Samuel Lobato (Fofana, 68), Yaya (Braima, 74), Rúben Oliveira (Fabrício, 75), Chico Teixeira (Jefferson, 83), João Lima e Edgar.

(Suplentes: Dylan Silva, Braima, Jefferson, Tavares, Castro, Fofana, Coxixo, Ageu, Fabrício).

Treinador: Paulo Mendes.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo Camacho (12), Samuel Lobato (31), Yaya (38) e João Lima (40).

Assistência: Cerca de 2500 espetadores.