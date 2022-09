Moreirense-Oliveirense, 4-1: cónegos 'cimentam' liderança com goleada em casa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Moreirense, líder da 2.ª Liga, somou este sábado a quinta vitória em cinco jornadas, ao derrotar a Oliveirense, equipa que leva quatro jogos sem vencer, por 4-1, num duelo que controlou quase sempre.

Os minhotos 'inauguraram' o marcador aos três minutos, por Walterson, e ampliaram a vantagem por Kodisang, aos 34, e por Sori Mané, aos 41, antes de Serginho apontar o 'tento de honra' da formação treinada por Fábio Pereira, aos 44. Madson Monteiro selou o resultado aos 90+7, num contra-ataque.

Com 14 golos marcados e quatro sofridos, o conjunto da vila de Moreira de Cónegos lidera o campeonato com 15 pontos, ao passo que a equipa de Oliveira de Azeméis é 12.ª classificada, com quatro pontos.

Os homens treinados por Paulo Alves 'aprisionaram' a Oliveirense no seu meio-campo durante os primeiros 15 minutos e, além de marcarem por Walterson, num remate ao ângulo inferior esquerdo, após recuperação de bola na área contrária, quase ampliaram a vantagem ao minuto 14, num remate de André Luís a 'rasar' o poste direito.

A formação de Oliveira de Azeméis começou a libertar-se da 'pressão' cónega a partir do minuto 15, mas sem levar perigo à baliza de Kewin Silva, e os anfitriões dilataram o resultado quando voltaram a 'acelerar', por Kodisang, à segunda tentativa, após defesa de Ricardo Ribeiro.

A equipa de Guimarães chegou ao terceiro golo, num remate de fora da área de Sori Mané, a tabelar num oponente, antes de Serginho responder com um disparo cruzado no interior da área contrária, indefensável para o guardião 'cónego', aos 44 minutos.

Na segunda metade, a Oliveirense assumiu a 'iniciativa' atacante, mas sem claras ocasiões de golo para reduzir para a margem mínima, e a formação da 'casa' teve tempo para fazer o quarto golo, aos 90+7 minutos, pelo recém-entrado Madson Monteiro, já depois de o adversário ter ficado reduzido a 10 unidades, por expulsão de Ibrahima, aos 90+1.

Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães.

Moreirense-Oliveirense, 4-1

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Walterson, 03 minutos.

2-0, Kodisang, 34.

3-0, Sori Mané, 41.

3-1, Serginho, 44.

4-1, Madson Monteiro, 90+7.

Equipas:

Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Sori Mané, Aparício (Camacho, 62), Gonçalo Franco (Alan, 90), Kodisang (Madson Monteiro, 90), Walterson (Ofori, 62) e André Luís (Platiny, 55).

(Suplentes: Pasinato, Rafael Santos, Pedro Amador, Fábio Pacheco, Ofori, Alan, Camacho, Madson Monteiro e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga (Zé Pedro, 76), Volnei, Rodrigo Borges, Volnei, Ibrahima, Filipe Alves (Jonata Bastos, 46), Serginho, Duarte Duarte (Jaiminho, 78), Zé Leite (Pimenta, 76) e Lessinho (Obi, 85).

(Suplentes: Nuno Silva, Pimenta, Pedro Marques, Kazu, Lamine, Jaiminho, Zé Pedro, Obi e Jonata Bastos).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Miguel Nogueira (Associação de Futebol de Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaiminho (80) e Frimpong (85). Cartão vermelho direto para Ibrahima (90+1).

Assistência: 1.191 espectadores.