Multas na 2.ª Liga por falta de água quente e adeptos "desorientados" com ausência de lugares marcados

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma multa de 357 euros ao Feirense por deficiente marcação dos lugares para os adeptos presentes na receção ao Chaves, um encontro da 1.ª jornada da 2.ª Liga que contou com público. "Ao longo das bancadas que foram abertas ao público foi constatado que várias centenas de lugares não se encontravam marcados com número, denotando-se que os adeptos por não terem ARD's ou outrem que lhes desse melhor orientação, ficavam desorientados", pode ler-se no comunicado.





Os fogaceiros foram também sancionados em 179 euros por ofensas dos seus adeptos ao presidente da Liga, conforme descrito no relatório dos árbitros: "Os adeptos do Feirense instalados na bancada topo norte, setor único,identificados com camisolas, cachecóis e canticos alusivos ao clube, após o final do jogo, enquanto decorria oSuperFlash , gritaram em uníssono várias vezes as seguintes frases : 'Ó Proença mete o cartão no c...' e 'Ó Proençavai pró c...'".Numa outra partida, o Estoril-Cova da Piedade, da 8.ª jornada da prova, os canarinhos foram multados em 357 euros por não terem água quente nos balneários. "Após o final do jogo, constatou-se que, nos balneários das três equipas, não existia água quente, pelo que os jogadores do G.D. Estoril Praia e do C.D. Cova da Piedade e os elementos da equipa dearbitragem tomaram o respetivo banho com água fria", refere o mapa de castigos.