Nacional-Académica, 3-1: madeirenses voltam às vitórias e 'afundam' ainda mais a Briosa

O Nacional voltou este domingo às vitórias na Liga Sabseg, após quatro jogos, ao vencer em casa a Académica, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada, afundando ainda mais o lanterna-vermelha.

Num jogo em que em Académica foi superior durante grande parte do tempo, desperdiçando uma grande penalidade, aos 34 minutos, mas a eficácia dos madeirenses fez a diferença, com os golos de Marco Matias (8), Bryan Róchez (55) e Bruno Gomes (90+1), inutilizando o tento do 'estudante' João Carlos (68).

A anteceder a partida, foi guardado um minuto de silêncio em homenagem a Cesário Silva, Presidente da Associação Académica de Coimbra, que morreu no dia 12.

Logo aos oito minutos, Bryan Róchez solicitou Marco Matias que rematou fora do alcance de Mica, inaugurando o marcador, num lance que deixou dúvidas quanto à posição do seu extremo português.

Contudo, a partir daí foi a Académica que tomou conta do jogo. Dois minutos após ter sofrido o golo, Jonathan Toro tem uma boa iniciativa, mas rematou para fora. Aos 17 minutos, foi João Traquina quem não acertou na baliza, num remate cruzado.

A Académica continuava a dominar e aos 30 minutos, João Costinha voltou a criar muito perigo. Até que aos 34, o árbitro entendeu ser passível de castigo máximo um lance entre o guarda-redes Vagner e Jonathan Toro. Contudo, na marcação do mesmo, João Carlos rematou ao poste.

Pese a adversidade os comandados por José Gomes mantiveram a pressão e aos 44 minutos foi Vagner que com uma defesa instintiva negou o golo a João Carlos.

Apenas no período de descontos o Nacional voltou a criar perigo, num potente remate de João Camacho que saiu ao lado.

A segunda metade começou com ritmo, com ambas as equipas a procurarem atingir zonas de finalização e foi o Nacional que voltou a ser a equipa mais eficaz, quando, aos 55 minutos, o internacional hondurenho Bryan Róchez de cabeça, correspondeu da melhor forma a um centro de João Camacho.

Todavia, aos 68 minutos, a Académica relançou o jogo, com um golo pleno de oportunidade por João Carlos que se lesionou nesse lance, sendo substituído por Fábio Fortes.

Até ao apito final, pese as ocasiões que surgiram em ambas as balizas, mas foram os madeirenses a sentenciar o jogo num rápido contra-ataque, bem finalizado por Bruno Gomes.

O Nacional destacou-se no sexto lugar, com 41 pontos, depois de quatro jogos sem vencer -- dois empates e duas derrotas, enquanto a Académica, que não ganha há seis jogos, continua no 18.º e último lugar, com 15, a sete pontos do Varzim, que tem menos um jogo disputado.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Académica, 3-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Marco Matias, oito minutos.

2-0, Bryan Róchez, 55.

2-1, João Carlos, 68.

3-1, Bruno Gomes, 90+1.

Equipas:

- Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Rafael Vieira, Júlio César, José Gomes, Alhassan, Francisco Ramos (Mabrouk Rouai, 82), Jota, João Camacho (Rúben Macedo, 82), Marco Matias (Bosic, 90+3) e Bryan Róchez (Bruno Gomes, 64).

(Suplentes: António Filipe, Bruno Gomes, Filipe Chaby, Suliman, Witi, Rúben Macedo, Bosic, Dudu e Mabrouk Rouai).

Treinador: Rui Borges.

- Académica: Mika, João Diogo (Fatai, 84), Justiniano, Zé Castro, Fábio Vianna, Luís Aurélio (Hugo Seco, 65), Vasco Gomes (João Mário, 84), João Traquina (Mimito, 65), Jonathan Toro, Costinha e João Carlos (Fábio Fortes, 70).

(Suplentes: Vladimir Stojkovic, João Mário, Mimito, Fatai, Agustin Ale, João Lucas, João Tiago, Hugo Seco e Fábio Fortes).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Alhassan (28), Vasco Gomes (36), Costinha (36), Justiniano (44), Fábio Vianna (47) e Francisco Ramos (79).

Assistência: 722 espetadores.