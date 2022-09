Nacional-B SAD, 1-3: Azuis alcançam a primeira vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A B SAD venceu, este domingo, o Nacional por 3-1, no Estádio da Madeira, num jogo da quinta jornada da Liga Sabseg, em que atuou desde os 24 minutos em superioridade numérica.

A formação lisboeta subiu duas posições, para o 16.º e antepenúltimo lugar, com quatro pontos, deixando a lanterna-vermelha para os madeirenses, com três, em igualdade com o Académico de Viseu, 17.º.

O Nacional continua sem vencer em casa, perdeu os três jogos que disputou, enquanto a B SAD alcançou a sua primeira vitória na prova, depois de um empate, também como visitante, frente ao Penafiel (3-3).

A visita da B SAD ao terreno do Nacional fica marcada pela expulsão de João Aurélio aos 24 minutos, após uma entrada sobre o médio sul-africano Yaya Sithole, dificultando a tarefa dos madeirenses.

O Nacional cedo se adiantou no marcador, à passagem dos nove minutos, num cabeceamento ao primeiro poste de Danilovic, após um canto cobrado por Luís Esteves.

O jogo estava equilibrado e, aos 18 minutos, Braima rematou ao poste da baliza dos insulares.

Aos 24 minutos, ocorreu a expulsão de João Aurélio e o jogo alterou-se.

Nandinho rapidamente retirou o seu médio mais defensivo Yaya Sithole e lançou um jogador mais ofensivo Edgar Pacheco. A partir daí a pressão da B SAD foi intensa e o golo da igualdade haveria de surgir na marcação de um livre por Castro, à passagem dos 42 minutos.

Contudo, já em período de compensações da primeira parte, o Nacional dispôs de uma soberana ocasião para passar novamente para a frente do marcador, mas Nuno Tomás evitou que o 'disparo' de Gustavo Silva resultasse em golo.

Aos 62', Édgar Pacheco correspondeu com eficácia a um centro de Henrique que adiantou a B SAD no marcador. Depois de estar a perder, e mesmo em inferioridade, o Nacional 'empurrou' a formação lisboeta para perto da sua área, sem, no entanto, conseguir evitar alguns 'sustos', como o provocado por Kikas, aos 89'.

Nos últimos minutos, Patrick fixou o resultado em 3-1, pouco depois de Danilovic ter acertado no poste da baliza madeirense, na conversão de um livre.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-B SAD, 1-3

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Danilovic, 9 minutos.

1-1, Castro, 42'.

1-2, Edgar Pacheco, 62'.

1-3, Patrick, 90'+4.

Equipas:

- Nacional: Daniel Guimarães, João Aurélio, Rafael Vieira, Clayton, José Gomes (André Sousa, 78), Gustavo Silva, Danilovic, Rúben Macedo (Jota, 57), Witi (Zé Manuel, 69), Luís Esteves (Carlos Daniel, 57) e Dudu (Juan Calero, 69).

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Zé Manuel, Carlos Daniel, Jota, Sérgio Marakis, Graça, André Sousa e Juan Calero).

Treinador: Filipe Cândido.

B SAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Danny, Nuno Tomás (Boni, 46), Henrique, Yaya Sithole (Edgar Pacheco, 28), Braima, Rúben Oliveira (Patrick, 74), Chico (Diogo Tavares, 74), Castro (Tembeng, 50) e Kikas.

(Suplentes: Dylan Silva, Diogo Tavares, Tembeng, Coxixo, Edgar Pacheco, Samuel Lobato, Patrick, Tiago Lopes e Boni)

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Tomás (33), Rafael Vieira (41), Rúben Oliveira (44), Jójó (45+1), Braima (60), Gustavo Silva (68) e Patrick (75). Cartão vermelho direto para João Aurélio (44).

Assistência: 802 espetadores.