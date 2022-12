Nacional-Benfica B, 2-0: insulares batem águia sem ritmo

O Nacional derrotou esta quinta-feira o Benfica B por 2-0, com golos apontados por Carlos Daniel e Witi, tendo no embate da 14.ª ronda da Liga SABSEG ficado notório a falta de rimo competitivo dos encarnados.

O Nacional somou a segunda vitória caseira na Liga SABSEG, num encontro dominado integralmente pelos madeirenses, que fecharam o marcador ainda na primeira parte, com Carlos Daniel a fazer as honras da casa, aos 15', e Witi a fixar o resultado, aos 43'.

As duas equipas mantêm as mesmas posições que ocupavam na ronda transata, com o Nacional a ocupar a 13.ª posição, agora com 16 pontos, e o Benfica o último lugar do pódio, com 22.

Os alvinegros que disputaram a fase de grupos da Taça da Liga na interrupção do campeonato à conta do Mundial'2022, mostraram ter mais andamento e ritmo de jogo do que o Benfica B, que esteve sem competir durante um mês e meio.

O primeiro tento surgiu aos 15 minutos, partindo dos pés de Danilovic no meio campo, que encontrou Witi na grande área livre de marcação. O extremo moçambicano apostou num cruzamento tenso que só necessitou de ser encostado por Carlos Daniel, que deixou Samuel Soares sem qualquer reação.

O domínio insular continuou perante a passividade dos visitantes, que não tiveram nenhum remate registado no primeiro tempo, tendo o segundo golo surgido em cima dos 45', com Witi a passar de assistente a protagonista, deixando Tiago Coser sentado, antes de bater com destreza o guardião benfiquista.

O Nacional chegou a balançar as redes no segundo tempo, numa jogada que culminou com Carlos Daniel e Rúben Macedo a surgir em cima da linha de golo, com o último a atirar a marcar, mas o lance acabou anulado por posição irregular do camisola 70'.

O Benfica B tentou reagir e ainda colocou uma bola na malha lateral, aos 50', através de um potente remate do meio da rua levado a cabo por Henrique Pereira e, aos 83', Cher Ndour acertou com estrondo na barra da baliza de Rui Encarnação.

O conjunto insular registou duas baixas ao longo da partida, com Witi a sair a contas com uma lesão muscular na coxa direita e Rúben Macedo, que entrou para ocupar a vaga, a sair de maca após um violento choque com Samuel Soares.

O final do encontro ficou marcado por desentendimentos e, apesar do aviso prévio do árbitro Flávio Lima, o técnico Luis Castro, Luís Esteves e o guardião Samuel Soares foram admoestados com cartão amarelo.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional -- Benfica B, 2-0

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Carlos Daniel, 15 minutos.

2-0, Witi, 43.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio (Gustavo Silva, 78), Clayton, Rafael Vieira, André Sousa, Danilovic, Francisco Ramos (Bruno Gomes, 67), Witi (Rúben Macedo, 54) (José Gomes, 78), Zé Manuel (Luís Esteves, 67), Carlos Daniel e Dudu.

(Suplentes: Lucas França, Paulo Vitor, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Jota, Sérgio Marakis, Rúben Macedo, Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Gerson Sousa, 46), Tiago Coser, Lacroix, Rafael Rodrigues, Martim Neto (Maestro, 46), Diogo Capitão (Diego Moreira, 75), Cher Ndour, Pedro Santos (Jevsenak, 75), Luís Semedo e Henrique Pereira (João Resende, 87).

(Suplentes: Pedro Souza, Gerson Sousa, João Resende, Ricardo Teixeira, Maestro, Jevsenak, João Neto e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Francisco Ramos (21), Lacroix (25), Danilovic (47), Jevsenak (89), Luís Esteves, Samuel Soares e Luís Castro (após o apito final).

Assistência: 1697 espetadores