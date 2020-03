Nacional-Benfica B, 3-1: Madeirenses sobem provisoriamente à liderança da 2. ª Liga

O Nacional isolou-se este domingo provisoriamente na liderança da 2.ª Liga, ao vencer na receção ao Benfica B, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada.

Com golos de Brayan Riascos (45), João Camacho (56) e Kalaica (88), na própria baliza, o Nacional levou a melhor frente ao Benfica B, que ainda empatou por Pedro Álvaro (48), dando mais um passo rumo ao regresso à Liga NOS - tem agora oito pontos de avanço sobre o Feirense, terceiro classificado e primeira equipa fora da zona de promoção.

Numa primeira parte intensa, pertenceram do Benfica B as melhores oportunidades, nos remates de Vukotic à barra, aos 16 minutos, e no cabeamento de Gonçalo Ramos ao poste, aos 32, além de boas defesas de Daniel Guimarães a remates de Rodrigo Conceição (22) e Gonçalo Ramos (34).

Por seu turno, o Nacional tentava criar perigo em rápidos contra-ataques, mas sem nunca obrigar Fábio Duarte, até que, com o intervalo no horizonte, se adiantou no marcador, aproveitando da melhor forma a defesa subida do Benfica B, com Witi a lançar Brayan Riascos, que marcou o seu 12.º golo na prova.

No início da segunda parte, rapidamente o Benfica B restabeleceu a igualdade, aos 48 minutos, na sequência de um canto com Pedro Álvaro a finalizar, após uma defesa de recurso de Daniel Guimarães.

Aos 56 minutos, o Nacional voltou para a frente do marcador, com João Camacho a finalizar uma nova assistência de Witi.

Três minutos volvidos, os madeirenses estiveram perto de dilatar a vantagem, após uma iniciativa de Kalindi, com Witi a rematar primeiro para o corte de Kalaica e depois para defesa de Fábio Duarte.

O Benfica B procurou reagir e, aos 81 minutos, Vukotic na cobrança de um livre, obrigou Daniel Guimarães a aplicar-se a fundo.

Até que, aos 88 minutos, Brayan Riascos arrancou pela esquerda, centrou, com a bola a embater em Kalaica e a entrar na baliza, selando o resultado final.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Benfica B, 3-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Brayan Riascos, 45 minutos.

1-1, Pedro Álvaro, 48.

2-1, João Camacho, 56.

3-1, Kalaica, 88.

Equipas:

- Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Leonel Mosevich, João Vigário, Nuno Borges (Alhassan, 71), Vítor Gonçalves (Jota, 90), Rúben Micael, João Camacho, Witi (Pedro Perotti, 78) e Brayan Riascos.

(Suplentes: Gauther, Alhassan, Rui Correia, Bryan Rochez, Jota, Marco Borgnino e Pedro Perotti).

Treinador: Luís Freire.

- Benfica B: Fábio Duarte, Ebuehi (Diogo Almeida, 87), Kalaica, Morato, Elias Pereyra, Pedro Álvaro, Vukotic, Gonçalo Ramos (Samu, 67), Rodrigo Conceição, David Tavares e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Diogo Garrido, Samu, Ronaldo Camará, Frimpong, Luís Pinheiro, Diogo Mendes e Diogo Almeida).

Treinador: Renato Paiva.

Árbitro: David Silva (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Álvaro (9), Elias Pereyra (37), Brayan Riascos (45), Júlio César (46), Nuno Borges (67), Rodrigo Conceição (72) e Leonel Mosevich (86 e 90+1). Cartão vermelho por acumulação para Leonel Mosevich (90+1).

Assistência: 1864 espetadores.