Nacional-Farense, 0-1: algarvios distanciam-se no segundo lugar

O Farense venceu este domingo o Nacional, por 1-0, 'cimentando' o segundo posto na 2.ª Liga, posição de promoção ao principal escalão, num jogo decidido com um golo de Cláudio Falcão, que foi expulso.

Os algarvios apontaram o único golo da partida da 32.ª jornada, com Cláudio Falcão a ir do céu, ao apontar o seu terceiro tento no campeonato aos 60 minutos, e ao inferno ao ser expulso seis minutos depois por acumulação de amarelos.

Apesar da desvantagem numérica, o conjunto de Faro conseguiu segurar a vantagem no marcador, três pontos que permitiram distanciar-se pelo mesmo número do Estrela de Amadora, ocupando o segundo lugar, que dá acesso à Liga, com 63 pontos.

Os madeirenses, que tinham interrompido na última jornada uma sequência de sete jogos sem ganhar, continuam na 15.ª posição, com 33 pontos, ocupando o primeiro posto acima da 'linha de água'.

Para o embate Filipe Cândido fez duas alterações em relação à vitória diante do Benfica B (2-1) na última ronda. Witi regressou ao onze após cumprir suspensão por acumulação de amarelos, em sentido inverso, pelo mesmo motivo, saiu Carlos Daniel, tendo ainda optado por Rúben Ramos em detrimento de Luís Esteves.

O Farense que cumpriu diante do FC Porto B (2-0) uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição e, de olhos postos na promoção à I Liga, não apresentou qualquer alteração na equipa inicial.

Os dois conjuntos entraram em campo com objetivos distintos, com o Nacional, ainda em luta pela permanência no segundo escalão, a mostrar ser dono e senhor da bola no seu reduto, tendo chegado ao golo aos 19 minutos, anulado por posição irregular de Rafael Vieira.

Os algarvios entraram ansiosos, com dificuldades em colocar em prática o seu jogo, apenas chegando à baliza 'alvinegra', com algum perigo, aos 28, na sequência de um cruzamento do ex-nacionalista Marco Matias, para, de cabeça, Pedro Henriques, ao segundo poste, atirar ao lado da baliza defendida por Lucas França.

A fechar o primeiro tempo, o Nacional viu de muito perto a oportunidade de ir para intervalo em vantagem, após grande recuperação de bola de Clayton Sampaio, que ainda no seu meio campo, com recurso a um passe em profundidade viu Witi na 'cara' do golo, errar milimetricamente ao lado.

O Farense entrou melhor no segundo tempo, chegando à vantagem, na sequência de um canto cobrado por Marco Maias, para Cláudio Falcão, de cabeça, assinar o terceiro tento na competição.

O autor do golo acabou por ver o segundo cartão amarelo à passagem do minuto 66, recebendo guia de marcha, situação que obrigou os algarvios a baixar as linhas e a ocupar o seu meio campo até praticamente ao final do encontro, com os insulares na procura de resgatar pelo menos um ponto para a sua luta pela manutenção, mas sem sucesso.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Farense: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Cláudio Falcão, 60 minutos.

Equipas:

Nacional: Lucas França, Clayton Sampaio (Gustavo Silva, 84), Rafael Vieira, Paulo Vitor, André Sousa (José Gomes, 72), Danilovic, Rúben Ramos (Bruno Gomes, 90+1), Zé Manuel, Rúben Macedo (Pipe Gomez, 72), Dudu e Witi (Luís Esteves, 90+1).

(Suplentes: Rui Encarnação, João Aurélio, José Gomes, Bruno Gomes, Luís Esteves, Jota, Sérgio Marakis, Pipe Gomez e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.



Farense: Ricardo Velho, Pastor (Talocha, 69), Gonçalo Silva, Muscat, Abner, Cláudio Falcão, Fabrício Isidoro (Robson, 90), Mattheus Oliveira (Vítor Gonçalves, 73), Cristian Ponde (Marcos Paulo, 69), Marco Matias e Pedro Henrique (Rui Costa, 90).

(Suplentes: Rafael Defendi, Robson, Sapara, Marcos Paulo, Lucão, Elves Baldé, Rui Costa, Talocha e Vítor Gonçalves).

Treinador: José Mota.





Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cláudio Falcão (22, 66), Dudu (25) e Clayton Sampaio (77). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Cláudio Falcão (66)

Assistência: 3.644 espectadores.