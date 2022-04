Nacional-Farense, 3-2: insulares vencem num jogo emotivo e com cinco golos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional venceu este domingo no Estádio da Madeira o Farense por 3-2, depois de estar em desvantagem, em encontro relativo à 31.ª jornada da 2.ª Liga portuguesa de futebol.

Num jogo entre duas formações tranquilas, apenas com o intuito de fazer o melhor até ao final da prova, foi o Farense quem esteve, globalmente, melhor na etapa inicial, com o Nacional a ser superior na segunda, consumando a reviravolta nesse período.

O Farense adiantou-se no marcador por Mayambela aos 32 minutos, com Marco Matias a restabelecer a igualdade, aos 37'. Na segunda parte, João Camacho, aos 66', e Dudu, na marcação de uma grande penalidade, aos 75', consumaram a reviravolta, com Robson a reduzir já em período de compensações.

À passagem do quarto de hora, foram os algarvios que criaram a primeira situação de perigo do jogo, quando, após uma má saída a jogar de Vagner, Lucca intercetou, lançando rapidamente Vasco Lopes, que rematou de pronto para defesa de Vagner.

O Nacional respondeu e, dois minutos volvidos, Danilovic propiciou uma defesa apertada a Rafael Defendi.

Os algarvios eram mais agressivos no último terço e, aos 28 minutos, apenas um corte providencial de José Gomes evitou que uma iniciativa de Vasco Lopes resultasse em golo.

Até que, aos 32 minutos, Cristian Ponde solicitou Mayambela, que rematou forte e colocado, fora do alcance de Vagner, inaugurando o marcador.

Contudo, o Nacional reagiu de pronto e a igualdade só tardou cinco minutos, com Marco Matias a concluir com classe um passe certeiro de João Camacho.

O Nacional entrou melhor após o intervalo e, nos primeiros instantes, criou muito perigo, primeiro num remate de Vítor Gonçalves, que Rafael Defendi segurou, e depois num remate acrobático de Dudu, ao lado da baliza.

Aos 49 minutos, nova ocasião para os madeirenses, com Rafael Defendi a ser mais rápido que João Camacho e a conjurar o perigo.

Fruto dessa maior pressão, o Nacional consumou a reviravolta no marcador à passagem dos 66 minutos, por João Camacho.

O Farense procurou reagir e, aos 73 minutos, após a marcação de um canto, Pedro Henrique propiciou uma grande defesa a Vagner.

Mas, essa reação foi curta, já que aos 75 minutos, Dudu na marcação de uma grande penalidade, a punir uma mão na área de Robson, ampliou a vantagem do Nacional.

Já nos segundos finais, após um canto, Robson surgiu de rompante ao primeiro poste e reduziu a desvantagem.



Ficha de jogo:

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Farense, 3-2

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Mayambela, 32 minutos.

1-1, Marco Matias, 37'.

2-1, João Camacho, 66'.

3-1, Dudu, 75' (grande penalidade).

3-2, Robson 90'+3.

Equipas:

- Nacional: Vagner, Baiano, Rui Correia, Júlio César, José Gomes, Danilovic, Francisco Ramos (Jota, 88), Vítor Gonçalves (Mabrouk Rouai, 90+1), João Camacho (Rúben Macedo, 79), Marco Matias (Witi, 88) e Dudu (Bruno Gomes, 79).

(Suplentes: António Filipe, Bruno Gomes, Filipe Chaby, Alhassan, Witi, Rúben Macedo, Bosic, Mabrouk Rouai e Jota).

Treinador: Rui Borges.

- Farense: Rafael Defendi, Miguel Bandarra (Fabrício Isidoro, 53), Abner, Robson, Vasco Oliveira, Mayambela, Bruno Paz, Lucca (Eduardo Mancha, 53), Madi Queta (Harramiz, 71), Vasco Lopes (Elves Balde, 53) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 71).

(Suplentes: Ricardo Velho, Gut, Rafinha, Fabrício Isidoro, Harramiz, Elves Baldé, Mica Silva, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Bandarra (06), Abner (10), José Gomes (48), Fabrício Isidoro (60) e Rui Correia (83).

Assistência: 835 espetadores.