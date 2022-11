Nacional-FC Porto B, 4-0: Insulares conquistam primeira vitória caseira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional conquistou este sábado a primeira vitória caseira na Liga Sabseg, ao bater o FC Porto B por expressivos 4-0, com dois golos apontados por Pipe Gomez e os restantes de Dudu e Zé Manuel.



Em encontro da 13.ª jornada, Dudu, aos sete minutos, Pipe Gomez, que se estreou a marcar pelos alvinegros, tendo bisado, aos 39 e 53, e Zé Manuel, aos 85, apontaram os tentos da formação madeirense.

Os portistas ainda dispuseram de um penálti em cima dos 45 minutos, por falta de João Aurélio sobre Sidnei Tavares, mas Rui Encarnação sacudiu o esférico atirado por Wendell Silva, que na recarga acabou por falhar a baliza. O anfitrião entrou melhor, perante um nevoeiro a ameaçar complicar a visibilidade dos jogadores, abrindo o ativo logo aos sete minutos: na sequência de um cruzamento de João Aurélio, Dudu, quase sem ângulo, remate cruzado.

O FC Porto B acabou por crescer na partida, encostando o Nacional 'às cordas', mas, contra a corrente do jogo, aos 39 minutos, os madeirenses voltaram a marcar, por Pipe Gomez, que surpreendeu completamente a defesa azul e branca. Os dragões acabaram a primeira parte a falhar um penálti, por Wendell, e, no início da segunda, aos 53 minutos, o Nacional sentenciou o jogo, com o avançado colombiano a bisar.

O último golo foi apontado por Zé Manuel, que, aos 85 minutos, beneficiou de um duplo erro por parte do FC Porto, com Francisco Meixedo a escorregar na hora de socar a bola e João Marcelo a falhar o corte.

O encontro disputado no Estádio da Madeira ficou ainda marcado por uma homenagem por parte do público, ao minuto 13, número da camisola do guardião Daniel Guimarães, ausente dos treinos e jogos por motivos de saúde.

O Nacional subiu uma posição com esta vitória, encontrando-se na 13.º lugar, com 13 pontos, enquanto o O FC Porto B, que somou a segunda derrota consecutiva desceu três lugares na tabela classificativa, ocupando a sétima posição, com 19.

Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-FC Porto B, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Dudu, 07 minutos.

2-0, Pipe Gomez, 39.

3-0, Pipe Gomez, 53.

4-0, Zé Manuel, 85.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio (Gustavo Silva, 65), Clayton, José Gomes, André Sousa, Danilovic (Luís Esteves, 79), Francisco Ramos, Carlos Daniel (Sérgio Marakis, 56), Zé Manuel, Dudu (Witi, 46) e Pipe Gomez (Rúben Macedo, 65).

(Suplentes: Lucas França, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Witi, Wallisson Bahia, Sérgio Marakis, Rúben Macedo e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Ferreira, João Marcelo, Zé Pedro, Nilton, Samba Kone (Mota, 46), Vasco (Levi, 46), Marcus (Rui Monteiro, 61), Sidnei Tavares, Varela (Jorge Meireles, 71) e Wendell Silva (Abuashvili, 71).

(Suplentes: Runje, Romain Correia, Abuashvili, Gabi, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Umaro Candé, Levi e Mota).

Treinador: António Folha.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pipe Gomez (28), José Gomes (29), Wendel Silva (35), Francisco Ramos (45+2) e Varela (55).

Assistência: 872 espetadores.