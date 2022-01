Nacional-FC Porto B, 1-0: inferioridade numérica desde o primeiro minuto foi decisiva

O Nacional venceu este domingo em casa o FC Porto B (1-0), em jogo da 20.ª jornada da 2.ª Liga de futebol, decidido por um golo de Danilovic e no qual os dragões jogaram em inferioridade desde o primeiro minuto.

O encontro do Estádio da Madeira, no Funchal, ficou marcado pela expulsão de João Mendes ainda dentro do primeiro minuto de jogo, por derrube a Marco Matias, quando este seguia isolado para a baliza, e ficou decidido com um golo de Danilovic, aos 29 minutos.

O Nacional beneficiou dessa superioridade numérica e, aos oito minutos, após centro de Danilovic, Dudu na pequena área, solto de marcação, não acertou com a baliza.

Dois minutos depois, o FC Porto B criou perigo por Namaso Loader, mas era o Nacional que detinha o ascendente e, aos 19 minutos, João Camacho obrigou Ricardo Silva a uma defesa apertada.

O FC Porto B procurava explorar o contra-ataque e, aos 23 minutos, Peglow surgiu na área, mas rematou por cima, com Dudu a responder no minuto seguinte, com um remate às malhas laterais.

Aos 28 minutos, foi João Marcelo que sobre o risco evitou o golo, após mais uma iniciativa de Dudu. Todavia, no minuto seguinte, após um centro de Vítor Gonçalves a bola foi ao poste e na recarga Danilovic inaugurou o marcador, obtendo o seu primeiro golo ao serviço do Nacional.

Até ao intervalo, o Nacional esteve muito perto de ampliar a vantagem, mas Ricardo Silva opôs-se com qualidade às iniciativas de Dudu e João Camacho.

Após o intervalo, o jogo manteve as mesmas características da primeira, com o Nacional mais dominador e o FC Porto B mais na expectativa e tentando explorar a velocidade dos seus elementos mais adiantados.

Mas foi o Nacional a criar nova ocasião para golo, à passagem dos 57 minutos, com Vítor Gonçalves a finalizar uma jogada de envolvimento, para uma espetacular defesa de Ricardo Silva.

O FC Porto B esteve muito perto de igualar, aos 73 minutos, com Silvestre Varela a não chegar a tempo a um centro de Leonardo Borges.

Contudo, com o aproximar do final da contenda, o FC Porto B, mesmo em inferioridade numérica, pressionou a defesa dos madeirenses na procura da igualdade e, aos 88 minutos, Leonardo Borges testou a atenção do António Filipe.

Nos instantes finais, Diogo Ressurreição enviou a bola à barra, com António Filipe já completamente batido.



Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal

Nacional-FC Porto B, 1-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Danilovic, 29 minutos.

Equipas:

- Nacional: António Filipe, Baiano, Suliman, Júlio César, Witi (André Sousa, 90+4), Alhassan (Francisco Ramos, 75), Danilovic (Jota, 90+4), Vítor Gonçalves (Mabrouk Rouai, 82), João Camacho, Marco Matias e Dudu (Bruno Gomes, 82).

(Suplentes: Vagner, Bruno Gomes, Rúben Freitas, Rui Correia, André Sousa, Jota, Mabrouk Rouai, Francisco Ramos e Bosic).

Treinador: Rui Borges.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Ferreira (Samba Koné, 69), João Marcelo, Mor Ndiaye (Diogo Ressurreição, 81), Zé Pedro, João Mendes, Bernardo Folha, Vasco Sousa (Leonardo Borges, 69), Peglow (Tomás Esteves, 46), Silvestre Varela e Namaso Loader (Ejaita, 81).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Romani Correia, Samba Koné, Tomás Esteves, Digo Abreu, Diogo Ressurreição, Wesley, Ejaita e Leonardo Borges).

Treinador: Fábio Moura.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alhassan (21), Ricardo Silva (30), Peglow (35), Danilovic (57), Júlio César (63), Mor Ndiaye (67) e Witi (79). Cartão vermelho direto para João Mendes (01).

Assistência: 1170 espetadores.