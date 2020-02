Nacional-Leixões, 1-0: Insulares sobem à liderança da 2.ª Liga

Um golo de Kenji Gorré permitiu ao Nacional vencer este domingo por 1-0 na receção ao Leixões, em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga, ascendendo à liderança da prova.

O Leixões prolongou a sua série de jogos sem vencer, que já vai em dez partidas, nove para a 2.ª Liga e a eliminação na Taça de Portugal frente ao Santa Clara.

Nos 30 minutos iniciais, a equipa do Leixões esteve melhor e criou duas boas situações por André Claro (10 minutos) e Derick Poloni (16).

O Leixões era o conjunto mais objetivo, mas, aos 34 minutos, Kenji Gorré rececionou um passe bem medido de João Camacho, ultrapassou a oposição de Pedro Pinto e rematou fora do alcance de Stefanovic, marcando o golo que se revelaria decisivo para a história do encontro.

Já com o intervalo no horizonte, grande contrariedade para o Leixões, com a expulsão de Bruno Monteiro por acumulação de cartões amarelos. Nova adversidade para Manuel Cajuda, que já havia sido forçado a trocar de centrais, com a lesão de João Pedro, logo aos 17 minutos.

Ao intervalo, para reequilibrar a equipa, Manuel Cajuda retirou Perdigão e lançou João Graça, enquanto o Nacional tentou aproveitar a superioridade numérica para ter mais posse de bola e pensar mais o seu jogo.

O Nacional foi mais perigoso na segunda parte e criou diversas oportunidades para dilatar a vantagem, mas, do outro lado, o Leixões nunca baixou os braços e, nos últimos 10 mminutos, ainda dispôs de duas situações para igualar, mas não conseguiu ultrapassar o guarda-redes Daniel Guimarães.

Nacional - Leixões, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Kenji Gorré, 34 minutos.

Equipas:

Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Leonel Mosevich, Anthony Sosa, Nuno Borges, Vítor Gonçalves, Rúben Micael (Marcelo Freitas, 80), João Camacho (Evouna, 78), Kenji Gorré e Brayan Riascos (Bryan Rochez, 65).

(Suplentes: Framelin Ohoulo, Nuno Campos, Alhassan, Rui Correia, Bryan Rochez, Marcelo Freitas e Evouna).

Treinador: Luís Freire.

Leixões: Stefanovic, Pedro Pinto, Burra, João Pedro (Pedro Monteiro, 17), Derick Poloni, Bruno Monteiro, Amine, André Claro, Avto (Pana, 60), Perdigão (João Graça, 46) e Harramiz.

(Suplentes: Fábio Matos, Pana, Pedrinho, João Graça, Braga, Pedro Monteiro e Franco).

Treinador: Manuel Cajuda.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Monteiro (30 e 45), Amine (37), Leonel Mosevich (44), Júlio César (52), Bura (67), Vítor Gonçalves (73), Anthony Sosa (76) e João Graça (89). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Bruno Monteiro (45).

Assistência: 1.741 espectadores.