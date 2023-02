Nacional-Leixões, 1-2: equipa de Matosinhos ganha pela primeira vez no Estádio da Madeira

O Leixões venceu este domingo pela primeira vez no Estádio da Madeira, reduto do Nacional, por 2-1, em encontro da 21.ª jornada da 2.ª Liga.

O Leixões que subiu ao sétimo posto, à condição, com 28 pontos, desbloqueou o marcador com um golo de Thalis ainda no primeiro tempo, resultado que se manteve até ao intervalo, acabando por aumentar a vantagem, aos 52, por Ricardo Valente, antes de os madeirenses, em 15.º, com 21, reduzirem por Bruno Gomes, aos 81.

O Nacional entrou determinado em distanciar-se dos lugares de despromoção, tendo em conta o calendário dos adversários diretos que jogava a favor dos madeirenses, com Luís Esteves logo no primeiro minuto de jogo a obrigar a uma intervenção de Beunardeau para segurar o 'nulo'.

Os 'alvi-negros' mostraram sinais de querer prolongar o bom momento que a equipa insular atravessava - não perdia há dois jogos para a 2.ª Liga e qualificou-se para as 'meias' da Taça de Portugal - para desassossego do guardião francês, seguindo-se um remate colocado de André Sousa, aos 29, a obrigar a uma grande intervenção.

O Leixões, que nunca tinha vencido no Estádio da Madeira, em 11 partidas disputadas, abriu o ativo, completamente contra a corrente de jogo, num lance que deixou o estreante guarda-redes, Vinícius Machado, mal na 'fotografia', após o livre de Thalis.

A formação de Matosinhos entrou na etapa complementar focada em alterar a história em solo madeirense, com Morais, aos 52, a servir Ricardo Valente que tirou Rafael Vieira do caminho e dilatou a vantagem.

O anfitrião não baixou os braços perante o prejuízo, com Luís Esteves, na sequência de um livre, a ver Beunardeau a evitar o tento com recurso ao pé, quando os gritos de golo já ecoavam no estádio.

O ataque insular não deixou grande hipótese ao Leixões se não baixar as linhas e conter as investidas, tendo como arma indispensável o guardião francês que assinou uma performance irrepreensível, que negou o golo a Carlos Daniel com recurso a uma estirada, mas que acabou sofrendo o golo de 'honra' dos madeirenses já na ponta final do encontro.

Na sequência de um canto curto, Witi 'bombeou' o esférico para a grande área com Bruno Gomes a surgir à queima-roupa, cabeceando para o fundo da baliza de Beunardeau, sob vários protestos da equipa de Matosinhos que pediam anulação por posição irregular, mas o golo foi validado, tendo o resultado se fixado no 2-1.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Leixões, 1-2.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

0-1, Thalis, 35 minutos.

0-2, Ricardo Valente, 52.

1-2, Bruno Gomes, 81.

Equipas:

- Nacional: Vinícius Machado, João Aurélio (Gustavo Silva, 64), Clayton, Rafael Vieira, André Sousa (José Gomes, 80), Carlos Daniel, Rúben Ramos, Luís Esteves (Rúben Macedo, 73), Dudu (Bruno Gomes, 46), Zé Manuel e Pipe Gomez (Witi, 64).

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vitor, José Gomes, Bruno Gomes, Witi, Jota, Sérgio Marakis, Rúben Macedo e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim, Meira, Calasan, Joel (Brunão, 75), Fabinho, Rafa, Thalis (Moisés Conceição, 86), Morais (Miguel Ângelo, 75), Ricardo Valente (Wakaso, 65) e Agostinho (Dasse, 86).

(Suplentes: Isaque, Moisés Conceição, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Wakaso, Dasse, Adriano e Brunão).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thalis (31), Pipe Gomez (43), Miguel Ângelo (90+2) e Dasse (90+5).

Assistência: 787 espetadores.