Nacional-Mafra, 0-0: Igualdade premeia empenho das duas equipas

Nacional e Mafra empataram este domingo 0-0, em jogo da terceira jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.Numa partida com maior ascendente do Nacional na primeira parte e equilíbrio na segunda, o empate acabou por ser um prémio para o empenho das duas equipas.A primeira parte foi praticamente de sentido único, com o Nacional a dominar os acontecimentos. Com uma primeira fase de construção pensada, mas algo lenta, tendo os laterais Kalindi e Witi na procura da profundidade, o Nacional embateu num conjunto coeso e seguro no processo defensivo.Apesar de terem sido os visitantes os primeiros a criar algum perigo, o Nacional tomou conta do jogo e por diversas vezes poderia ter chegado ao golo, por Rúben Micael, Brian Róchez, Kalindi e Brayan Riascos.A segunda parte foi mais equilibrada e, aos 53 minutos, Zé Tiago, na marcação de um livre em posição frontal, propiciou uma defesa segura ao guarda-redes insular, Daniel Guimarães.Quatro minutos volvidos, o Nacional dispôs de um excelente ensejo por Bryan Róchez, que, já com João Godinho batido, após centro de Brayan Riascos, não acertou bem na bola e o lance perdeu-se.Respondeu o Mafra por Nuno Rodrigues, aos 65 minutos, num remate intencional desviado in extremis por um defesa dos insulares.O jogo estava partido e os lances de perigo sucederam-se nas duas áreas, mas o resultado não sofreu alterações.Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.Nacional - Mafra, 0-0Equipas:- Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Rui Correia, Witi, Alhassan, Nuno Borges (Jota, 61), Rúben Micael (Marco Borgnino, 69), Brayan Riascos, João Camacho (Kenji Gorré, 61) e Bryan Róchez.(Suplentes: Gauther, Nuno Campos, Diogo Coelho, Jota, Marco Borgnino, Kenji Gorré e João Fernandes).Treinador: Luís Freire.- Mafra: João Godinho, Rúben Freitas, Miguel Lourenço, Juary, Joel Ferreira, Cazonatti (Rui Pereira, 60), Cuca, Zé Tiago, Nuno Rodrigues (Gui Ferreira, 83), Diego Medeiros e Rui Areias (Flávio Silva, 73).(Suplentes: José Chastre, Rui Pereira, Franco, Flávio Silva, Rui Gomes, Gui Ferreira e Hugo Ventosa).Treinador: Vasco Seabra.Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa)Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brayan Riascos (26), Kalindi (45), Nuno Rodrigues (48), Rúben Micael (52), Rui Correia (74), Witi (77) e João Godinho (88).Assistência: 1357 espetadores