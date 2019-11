Nacional mantém-se em lugar de subida ao vencer Sp. Covilhã com um autogolo

O Nacional venceu, em casa, o Sp. Covilhã por 1-0, com um autogolo de Kiko Zarabi, em jogo da 10.ª jornada da 2.ª Liga, mantendo-se assim em lugar de subida.O defesa argelino dos leões da serra acabou por decidir o encontro com um golo na própria baliza, aos 37 minutos, permitindo aos madeirenses destacarem-se dos serranos, que têm menos dois jogos. O Nacional ocupa o segundo lugar, com 22 pontos, menos dois do que o líder Farense, que tem menos um jogo, enquanto o Sp. Covilhã permanece com 19 pontos, caíndo para o quinto posto.O treinador Luís Freire estreou a dupla de centrais formada por Diogo Coelho e Leonel Mosevich, devido às ausências por castigo, e, mesmo assim, o Nacional conseguiu dominar a primeira parte, visando a baliza forasteira logo no primeiro minuto, com um cabeceamento de Vítor Gonçalves para defesa de Carlos Henriques. Witi e Alhassan desperdiçaram as ocasiões seguintes, aos 12' e 18', até que o Sp. Covilhã respondeu, aos 25', com um 'tiro' de João Bonani ao poste da baliza insular, na conversão de um livre direto. O único golo do encontro surgiu aos 37', quando Kiko Zarabi introduziu a bola na sua baliza, após um centro de Witi.Em desvantagem, o Sp. Covilhã tornou-se mais agressivo, mas, praticamente, só chegou à área insular aos 58', num remate de Adriano Castanheira, que embateu num defesa adversário. O Nacional respondeu com um remate de Paulo Vyctor, aos 72', que saiu ao lado da baliza, e com uma iniciativa de Brayan Riascos, dois minutos depois, sem que o hondurenho conseguisse ultrapassar Carlos Henriques. Mesmo assim, os visitantes continuavam mais ofensivos, com remates de João Bonani, aos 75' e 79', o primeiro defendido pelo guarda-redes e o segundo à trave da baliza, e Zarabi, que quase se redimia, aos 76', mas sem evitar a segunda derrota dos beirões na competição, a primeira como visitantes.