Nacional-Oliveirense, 5-0: Hat-trick de Witi 'embala' insulares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional goleou a UD Oliveirense por 5-0, numa manhã de sonho para a equipa de Tiago Margarido, que chegou assim às 5 vitórias consecutivas na 2.ª Liga e ascendeu ao 2.º lugar, com 15 pontos. Os madeirenses têm ainda o melhor ataque, com 16 golos apontados, bem à frente da concorrência, 9 deles nas últimas duas jornadas.Debaixo de intenso calor que se fez sentir na Choupana, o venezuelano ‘Chucho’ Ramírez abriu cedo as hostilidades ao marcar aos 3 minutos, tendo Gustavo Silva ampliado aos 10. Mas a grande figura foi mesmo o moçambicano Witi, que apontou um ‘hat-trick’, aos 21, 45’+3 e 52’.