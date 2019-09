Nacional-Penafiel, 2-1: Cambalhota no marcador vale vitória

O Nacional venceu este sábado o Penafiel por 2-1, depois de ter estado a perder, em jogo da 2.ª Liga, disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.Num jogo marcado por uma interrupção devido ao nevoeiro no decorrer da primeira parte, o Penafiel chegou à vantagem, aos 31 minutos, graças a um golo na própria baliza de Júlio César.Marco Borgnino, no final da primeira parte, e Brian Róchez, no segundo tempo, asseguraram o triunfo dos madeirenses, que permanecem como a única equipa sem derrotas na competição.O Nacional começou a dominar o encontro, mas só conseguiu chegar à baliza penafidelense num canto direto marcado por Marco Borgnino, aos 24 minutos, que levou a bola à barra.Aos 31, Júlio César tentou intercetar um cruzamento de Pires introduziu a bola na baliza insular, que voltaria a ser visada, pouco depois, por 'tiros' de Yuri Araújo e Ludovic.O nevoeiro obrigou a uma interrupção do encontro durante cerca de 15 minutos.E, no último minuto da primeira parte, aos 45+15, o argentino Marco Borgnino restabeleceu a igualdade, após cruzamento de Rúben Micael, beneficiando de uma simulação de Bryan Róchez.Na segunda parte, Róchez quase marcou, aos 49, tal como Ludovic, do outro lado, dois minutos depois.Aos 54, o Nacional concretizou a reviravolta, com a finalização de Bryan Róchez, após um cruzamento de Witi.O Penafiel ainda reagiu e Ronaldo Tavares, aos 68 minutos, cabeceou com muito perigo, mas o resultado não sofreria qualquer alteração.Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal.Nacional - Penafiel, 2-1Ao intervalo: 1-1Marcadores:0-1, Júlio César na própria baliza, 31 minutos.1-1, Marco Borgnino, 45+15.2-1, Bryan Róchez, 54.Equipas:- Nacional: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Rui Correia, Witi, Alhassan, Vítor Gonçalves, Rúben Micael (Nuno Borges, 83), Marco Borgnino (Brayan Riascos, 63), João Camacho (Kenji Gorré, 71) e Bryan Róchez.(Suplentes: Gauther, Nuno Campos, Diogo Coelho, Pedro Perotti, Nuno Borges, Kenji Gorré e Brayan Riascos).Treinador: Luís Freire.- Penafiel: Leo, Capela, Felipe Macedo, Vini, Inácio Santos, Rafa Sousa (Alfredo, 76), Romeu Ribeiro, Gleison (Paulo Henrique, 87), Ludovic, Yuri Araújo e Pires (Ronaldo Tavares, 65).(Suplentes: Luís Ribeiro, Paulo Henrique, Leandro, Ronaldo Tavares, Alfredo, João Paulo e Márcio Santos).Treinador: Miguel Leal.Árbitro: Carlos Xistra (AF Castelo Branco)Ação disciplinar: Cartão amarelo para Romeu Ribeiro (11), Inácio Santos (17), Kalindi (45+9), Capela (43+13), Kenji Gorré (80) e Vini (85).Assistência: 1.287 espetadores.