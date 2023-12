Nacional-P.Ferreira, 2-1: alvinegros isolam-se na liderança provisória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional este sábado o Paços de Ferreira por 2-1, no Estádio da Madeira, em jogo da 12.ª jornada da Liga Sabseg, subindo provisoriamente ao primeiro lugar.

A equipa da casa, que foi superior durante toda a primeira parte, começou o jogo com várias oportunidades de golo, tendo quase chegado à vantagem aos quatro minutos, por de Chuchu Ramirez, que cabeceou à trave da baliza de Marafona.

Aos 23 minutos, Luís Esteves marcou o primeiro golo do Nacional e, aos 43, o médio esteve perto do segundo, quando rematou pouco por cima da baliza do Paços de Ferreira.

No final da primeira parte, os visitantes ainda chegaram duas vezes com perigo perto da baliza do Nacional, mas não conseguiram chegar ao empate.

Os alvinegros baixaram o ritmo no segundo tempo, ao contrário do conjunto de Paços de Ferreira, que começou a criar mais oportunidades de golo.

Ainda assim, o Nacional conseguiu aumentar a vantagem, aos 78 minutos, graças a um remate de fora de área de André Sousa.

Os forasteiros ainda diminuíram a vantagem aos 87 minutos, com uma grande penalidade marcada por Matchoi, mas não conseguiram igualar o marcador.

O Nacional ocupa, assim, o primeiro lugar da tabela, provisoriamente, com 26 pontos, e o Paços de Ferreira o 11.º, com 14.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Paços Ferreira: 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Luís Esteves, 23 minutos.

2-0, André Sousa, 78'.

2-1, Matchoi, 87' (grande penalidade).



Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, André Martins Sousa, Carlos Daniel (André Sousa, 67'), Danilovic, Luís Esteves (Sérgio Marakis, 94'), Witi (Macedo, 76'), Chuchu Ramirez e Gustavo Silva (Dudu, 94').

(Suplentes: Encarnação, José Gomes, Macedo, André Sousa, Jota, Sérgio Marakis, Raimar, Francisco Gonçalves e Teodora)

Treinador: Tiago Margarido.

- Paços de Ferreira: Marafona, Antunes (Simão Rocha, 67'), Ícaro Silva, Pedro Ganchas, Jójó (Aldair (67'), Gorby, Marcos Paulo (Welton Júnior, 67'), Matchoi, Uilton, Rui Fonte (João Celeri, 84') e Costinha (Brian Cipenga, 11').

(Suplentes: Zé Pedro, Welton Júnior, Simão Rocha, Bastos, Aldair, Luiz Carlos, Robson Reis, Brian Cipenga e João Celeri).

Treinador: Ricardo Silva

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rui Fonte (34'), Macedo (81'), Uilton (83'), Pedro Ganchas (90+2') e Sérgio Marakis (90+6').

Assistência: 1.416 espetadores.