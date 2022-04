Nacional-Rio Ave, 2-0: Triunfo mantém vivo o sonho da subida

O Nacional venceu este domingo o Rio Ave por 2-0, em jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Sabseg, com os golos a surgirem nos minutos finais por Marco Matias (78) e João Camacho (84).



No Estádio da Madeira, no Funchal, o Rio Ave entrou para este jogo ciente de que vencendo podia ascender à liderança da prova, quando ficam a faltar cinco jornadas para o final, mas o Nacional foi mais forte, acima de tudo na segunda parte, período no qual marvou os seus golos, acalentando ainda o sonho de poder subir à Liga Bwin.

O técnico Luís Freire começou logo com uma contrariedade, com a lesão de Aderllan Santos no aquecimento, sendo substituído no 'onze' inicial por Hugo Gomes.

E foi o Nacional a primeira equipa a criar perigo, aos sete minutos, por João Camacho, que surgiu em boa posição, para proporcionar uma boa defesa a Jhonatan.

O jogo decorria pautado pelo equilíbrio de forças e, aos 17 minutos, Joca disparou junto ao poste. Novo lance com algum perigo, só aos 33 minutos e novamente num remate de longe, desta feita por Gabrielzinho que fez a bola rasar a barra. O Nacional respondeu de pronto e, após uma iniciativa de Marco Matias, João Camacho rematou, mas um defesa do Rio Ave salvou perto da linha de golo.

O Nacional regressou dos balneários mais agressivo ofensivamente e o jogo ficou mais aberto. Aos 55 minutos, Bryan Róchez recuperou bem no último terço do terreno, assistiu Marco Matias, que, isolado, não conseguiu superar a oposição de Jhonatan.

O jogo subiu de intensidade e qualidade e, aos 68 minutos, Gabrielzinho rematou com potência, mas junto ao poste.

Até que, aos 78 minutos, após um lançamento de Vítor Gonçalves, Marco Matias arrancou pela esquerda e rematou fora do alcance de Jhonatan, inaugurando o marcador.

O Rio Ave procurou reagir, mas o Nacional ampliou a sua vantagem aos 84 minutos, por João Camacho, que bateu Jhonatan com um remate cruzado, sentenciando a história da partida.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Rio Ave, 2-0

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Marco Matias, 78 minutos.

2-0, João Camacho, 84.

Equipas:

- Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Rafael Vieira, Júlio César, José Gomes, Danilovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves (Jota, 85), João Camacho, Marco Matias e Bryan Róchez (Dudu, 79).

(Suplentes: António Filipe, Baiano, Filipe Chaby, Alhassan, Rui Correia, Rúben Macedo, Bosic, Dudu e Jota).

Treinador: Rui Borges.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Renato Pantalon, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Amine, 62), Guga (Ukra, 82), Gabrielzinho (João Graça, 82), Joca (Zé Manuel, 79), Pedro Mendes e Aziz (Ronan, 62).

(Suplentes: Léo Vieira, Ronan, Amine, Alhassane Sylla, Ukra, João Graça, Zé Manuel e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Hugo Gomes (05), Vítor Gomes (12), Bryan Róchez (16), Danilovic (34), Rúben Freitas (38), Vítor Gonçalves (45) e Marco Matias (90+1).

Assistência: 729 espetadores.