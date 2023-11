Nacional-Santa Clara, 1-1: insulares mantêm igualdade pontual na tabela

O Nacional empatou este sábado diante do Santa Clara (1-1), em partida da nona jornada da Liga Sabseg, com as duas equipas a manterem-se empatadas no pódio da competição.

O encontro, que registou todos os golos no primeiro tempo - Gabriel Silva lançou o Santa Clara na frente, aos 17 minutos, e Witi igualou, aos 22' -, manteve os dois conjuntos em igualdade pontual, com 17 pontos, a cinco do líder AVS, e nas mesmas posições, à condição, com o Nacional a ocupar o segundo posto e o Santa Clara o terceiro.

O anfitrião entrou melhor na partida da nona ronda, mas foi o Santa Clara, contra a corrente do jogo, a abrir o marcador num lance que partiu de um cruzamento de Bruno Almeida para Gabriel Silva, que levou a melhor sobre João Aurélio, tendo de cabeça, apontado o golo inaugural.

A vantagem açoriana durou exatamente cinco minutos, com o capitão alvinegro a limpar a sua imagem ao bombear para a grande área o esférico, que, após um desvio na cabeça de Carlos Daniel, acabou por sobrar para Witi, que surgiu ao segundo poste para resgatar a igualdade no marcador.

O intervalo da partida ficou marcado por muita confusão na recolha aos balneários, culminando com os delegados dos dois emblemas expulsos com vermelho direto.

Na etapa complementar, os dois emblemas dispuseram de oportunidades para se lançar na frente, com Chucho Ramírez, descaído junto ao vértice da grande área, a atirar milimetricamente por cima.

O guardião Lucas França desempenhou um papel fulcral para manter a igualdade, ao conter duas investidas contrárias: primeiro, o remate de Lucas Soares e, depois, o de Gabriel Silva, tendo o último por pouco não originado um autogolo, após um corte arriscado de Ulisses que saiu a rasar a barra.

O Nacional continuou a pressionar alto até ao fim do jogo, mas faltou discernimento no último terço para segurar os três pontos em casa.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, em Funchal.

Nacional -- Santa Clara: 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Gabriel Silva, 17 minutos.

1-1, Witi, 22'.

Equipas:

- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Paulo Vítor, André Martins Sousa, Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel (André Sousa, 90'+2), Gustavo Silva (Rúben Macedo, 72'), Chucho Ramírez (Dudu, 83') e Witi.

(Suplentes: Vinícius Machado, Jordi Pola, José Gomes, Rúben Macedo, André Sousa, Jota, Sérgio Marakis, Raimar e Dudu).

Treinador: Tiago Margarido.

- Santa Clara: Gabriel Batista, Sidney Lima, Luís Rocha, Pedro Pacheco, Lucas Soares, Adriano Firmino, Serginho, Paulo Henrique, Bruno Almeida (Ricardinho, 89'), Rafael Martins (Vinícius, 79') e Gabriel Silva (João Lima, 89').

(Suplentes: João Victor, João Lima, Ricardinho, Andrézinho, Ageu, David Bruno, Miguel Pires, MT e Vinícius).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Martins Sousa (24'), Luís Rocha (41'), Sidney Lima (49'), Danilovic (60'), João Aurélio (68'), João Lima (90'+1), André Sousa (90'+2), Serginho (90'+3) e Adriano Firmino (90'+6).

Assistência: 1.858 espetadores.