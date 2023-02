Nacional-Torreense, 3-1: madeirenses regressam às vitórias e travam série positiva dos visitantes

O Nacional venceu este sábado o Torreense, por 3-1, quebrando o ciclo negativo na Liga Sabseg dos madeirenses, que, por outro lado, travaram a série de cinco jogos sem perder da equipa de Torres Vedras.

Os golos da partida da 19.ª ronda ficaram a cargo de Carlos Daniel, que bisou no encontro, abrindo o marcador aos dois minutos e fechando aos 79, e Zé Manuel (51), com Diego Raposo a fazer o golo dos visitantes, de livre, aos 36.

O Nacional, que não vencia há quatro jornadas para a competição, entrou em campo com Paulo Vitor para render o castigado Clayton Sampaio e Dudu para o lugar de Pipe Gómez, em comparação com o desaire em Tondela (1-0).

O Torriense, que não conhecia o sabor da derrota no campeonato há cinco jogos, realizou o mesmo número de mexidas em relação à vitória diante do Farense (1-0), entrando Gustavo Marques em detrimento de João Pereira e Jovan Lukic, que se estreou como titular, em vez de Cícero Alves.

O anfitrião entrou motivado em colocar um ponto final no mau momento, abrindo o marcador logo no segundo minuto do encontro, com o lance a ser construído na ala esquerda e André Sousa a colocar o esférico em Witi, que serviu Carlos Daniel, que entre os defesas, encostou para o primeiro golo do jogo.

Aos 36 minutos, após uma falta de Rafael Vieira sem bola sobre Picas, foi concedido um livre à formação de Torres Vedras, aproveitado da melhor maneira por Diego Raposo que, à entrada da grande área, colocou a bola no ângulo mais distante, sem hipótese de defesa para Rui Encarnação.

A etapa complementar arrancou a papel químico da primeira, com os alvinegros a chegar novamente à vantagem através de um potente remate de Zé Manuel, servido por Luís Esteves.

Os madeirenses dilataram a vantagem aos 79, com Carlos Daniel a aproveitar uma má abordagem de Nuno Campos ao esférico, levando a melhor sobre o lateral direito e assinando um bis no encontro da 19.ª jornada.

Apesar da vitória, a posição dos intervenientes não se alterou na tabela classificativa, estando o Nacional no 15.ª posto, agora com 20 pontos, mas a menor distância dos adversários que ocupam as posições acima, estando em igualdade pontual com o Mafra, 14.º, e a um ponto do 13.º lugar ocupado pelo Torreense.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional - Torreense, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Carlos Daniel, 02 minutos.

1-1, Diego Raposo, 36.

2-1, Zé Manuel, 51.

3-1, Carlos Daniel, 79.

Equipas:

- Nacional: Rui Encarnação, Gustavo Silva (João Aurélio, 71), Rafael Vieira, Paulo Vitor, André Sousa, Carlos Daniel, Danilovic, Luís Esteves (Rúben Ramos, 60), Dudu, Zé Manuel (Rúben Macedo, 87) e Witi (Pipe Gomez, 60).

(Suplentes: Lucas França, João Aurélio, Rúben Ramos, Bruno Gomes, Lucas Almeida, Jota, Pipe Gomez, Martim Watts e Rúben Macedo).

Treinador: Filipe Cândido.

- Torreense: Vagner, Nuno Campos (Renato Santos, 80), João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, João Lameira, Jovan Lukic (Neneco Renteria, 55), Frédéric Maciel, Diego Raposo (Juan Balanta, 66), Patrick Fernandes (João Vieira, 80) e Picas (Santiago Godoy, 55).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Guilherme Morais, Santiago Godoy, João Vieira, Juan Balanta, Renato Santos, Neneco Renteria e Keffel Resende).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Vieira (35), João Lameiro (38), Jovan Lukic (43), Nuno Campos (52), Neneco Renteria (74) e João Aurélio (90+3).

Assistência: 813 espetadores.