Nacional-Vilafranquense, 1-1: Golos só nos minutos finais

Nacional e Vilafranquense empataram esta quarta-feira a um golo, em jogo da nona jornada da Liga Sabseg, com a equipa madeirense a conquistar o primeiro ponto no Estádio da Madeira, no Funchal.



O Nacional averbou o seu primeiro ponto caseiro, depois de quatro derrotas consecutivas, e esteve muito perto de vencer, já que Luís Esteves colocou o conjunto insular na frente do marcador, aos 86 minutos, mas Léo Alaba restabeleceu a igualdade, aos 90+5.

Perante uma das equipas que se tem evidenciado na prova, o Nacional, que ainda não tinha pontuado no seu reduto e tinha apenas um golo marcado, sabia que teria pela frente uma tarefa difícil e a sua postura em campo alicerçou essa ideia.

Ao longo da primeira parte foi o Vilafranquense que assumiu o jogo, com o Nacional a ter uma postura expectante e pouco agressiva, optando por desenvolvimentos em contra-ataque.

A primeira situação surgiu logo aos dois minutos, com Edson Farias a rematar forte sobre a barra. Os madeirenses responderam, quatro minutos volvidos, num lance de insistência de Witi, que culminou num remate de Francisco Ramos para defesa de Fábio Duarte.

Aos oito, Witi, na marcação de um livre, testou a atenção do 'guardião' do Vilafranquense, mas eram os visitantes o conjunto mais contundente, com Leandro Tipote a rematar ao poste, aos 11.

Witi lesionou-se e obrigou Filipe Cândido a fazer entrar para o seu lugar Zé Manuel, antes de Francisco Ramos, aos 29 minutos, rematar forte, com Wallisson Bahia a surgir ligeiramente atrasado para a emenda.

No regresso dos balneários, os madeirenses surgiram mais agressivos e o jogo ganhou outros contornos, ficando mais repartido, com as oportunidades de perigo a surgirem em ambas as balizas, até que, aos 86 minutos, na cobrança de um livre, o recém-entrado Luís Esteves rematou fora do alcance de Fábio Duarte inaugurando o marcador.

Contudo, a história do jogo ainda não estava escrita: em período de compensações, Daniel Guimarães, com uma grande defesa, negou o golo a Eric Veiga, para, já nos instantes finais, Léo Alaba surgir de rompante e de cabeça restabelecer a igualdade final.

O Vilafranquense é terceiro classificado, com 16 pontos, enquanto o Nacional é 14.º, com sete.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional-Vilafranquense, 1-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Luís Esteves, 86 minutos.

1-1, Léo Alaba, 90+5.

Equipas:

- Nacional: Daniel Guimarães, Gustavo Silva (André Sousa, 83), Clayton, Rafael Vieira, José Gomes, Sérgio Marakis, Danilovic, Francisco Ramos (Luís Esteves, 83), Rúben Macedo (Pipe Gomez, 66), Witi (Zé Manuel, 21) e Wallisson Bahia (Dudu, 83).

(Suplentes: Rui Encarnação, Paulo Vítor, Bruno Gomes, Luís Esteves, Pipe Gomez, Carlos Daniel, Zé Manuel, André Sousa e Dudu).

Treinador: Filipe Cândido.

Vilafranquense: Fábio Duarte, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Sílvio (Eric Veiga, 89), André Ceitil, Ricardo Dias (Bernardo Martins, 84), Luís Silva (Dioh, 84), Edson Farias (João Mário, 73), Leandro Tipote (Umaro Baldé, 73) e Nené.

(Suplentes: Lucas Alviano, Hermoso, Bernardo Martins, Dioh, João Mário, Suliman, Umaro Baldé, Eric Veiga e Zimbabwé).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Acção disciplinar: Cartão amarelo para Leandro Tipote (31), André Ceitil (55), Rafael Vieira (58), Ricardo Dias (60), Gabriel Pereira (72), Pipe Gomez (80) e Anthony Correia (90).

Assistência: 623 espetadores.