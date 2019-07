Nélson Pinhão deixa Vilafranquense "sem tristeza" face aos objetivos cumpridos

Nélson Pinhão não vai continuar no Vilafranquense. O guardião natural de Vila Franca de Xira foi um dos heróis da subida inédita dos ribatejanos - defendendo um penálti no playoff diante da U. Leiria - mas findou o contrato e não chegou a entendimento para a sua prorrogação. Através da conta pessoal de Facebook, o futebolista de 25 anos despediu-se dos adeptos.





"Venho desta forma comunicar a todos aqueles que de alguma forma me acompanham que estou de saída do União Desportiva Vilafranquense! Sem tristeza pois sei bem aquilo que fiz esta época, saio com todos os objetivos cumpridos tanto a nível individual como coletivos. Sem rumo certo ainda, mas extremamente focado! Relativamente ao UDV, simplesmente vou dirigir-me aos adeptos que foram sempre o 12° jogador e mais uma vez mostraram o quanto ali sou acarinhado! Obrigado", vincou Pinhão, guardião formado no emblema do Cevadeiro.