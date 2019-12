O regresso de Tiago Mesquita

Tiago Mesquita, numa altura em que o plantel do Feirense se vê com várias baixas, desde logo em virtude de um surto de gripe, está de volta às opções de Filipe Rocha e já esteve mesmo no banco de suplentes frente ao Farense, por troca com Diga, engripado.





O lateral-direito já não jogava há mais de um mês, tendo saído lesionado do jogo caseiro com o Varzim, decorrido a 9 de novembro. Ao longo das últimas semanas, Mesquita falhou os jogos com Penafiel, Ac. Viseu, Sp. Covilhã e Benfica B.